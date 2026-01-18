Die Entwicklung der Mercedes-Benz Group-Aktie (ISIN: DE0007100000) gibt derzeit Anlass zu genauer Beobachtung. Während andere von RuMaS empfohlene Aktien wie RWE, TKMS, Nordex und Verbio starke Kursanstiege verzeichnen konnten, blieb die Performance der Mercedes-Benz Group bislang hinter den Erwartungen zurück. Das angehobene Kursziel konnte bisher nicht erreicht werden. Insbesondere die Marke von 62,00 Euro stellte sich in den letzten Wochen als ...

