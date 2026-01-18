Börsengewinne sind kein Zufallsprodukt oder das Resultat von Zauberei, sondern entstehen durch gezielte Chancenerkennung und die Auswahl eines geeigneten Einstiegskurses. Am Beispiel von Aumovio (ISIN: DE000AUM0V10) lässt sich dies gut verdeutlichen: Der Einstieg wurde von RuMaS am 03. Dezember empfohlen. Ein Blick auf die anschließende Kursentwicklung bestätigt, dass sowohl die Aktie als auch das zugehörige Hebel-Zertifikat eine erfolgreiche Entwicklung ...

