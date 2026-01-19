Geopolitische Unsicherheiten und der Kampf um sichere Lieferketten machen kritische Rohstoffe zum strategischen Faktor. Ein bislang kaum beachtetes Metall rückt dabei immer stärker in den Fokus: Antimon. Es ist essenziell für Verteidigung, Halbleiter, Speziallegierungen und Flammschutz. Antimony Resources entwickelt mit Bald Hill in New Brunswick das größte bekannte Antimon-Vorkommen Nordamerikas. Frisch veröffentlichte Bohrdaten mit hohen Mineralisierungsgraden untermauern das Potenzial. Aus den Daten ist jetzt schon ablesbar, dass sich die Größe der indizierten Vorkommen schon bald ausweiten lassen wird. All diese Faktoren könnten sich zu starken Kurstreibern für die Aktie entwickeln!Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Kapitalerhöhungen.de