Der König übernimmt den Thron: G. Scott Paterson wird Chairman von FUTR Corp!!

Anzeige / Werbung

Einer der erfolgreichsten Tech-Finanziers Kanadas ist gerade all-in gegangen bei dem wohl am meisten unterbewerteten KI-Unternehmen des Marktes.

Veröffentlicht im Auftrag der The Futr Corporation (FSE: 2B9)

Liebe Leserinnen und Leser - durchatmen.

Denn einer der erfolgreichsten Tech-Finanziers Kanadas ist gerade all-in gegangen bei dem wohl am meisten unterbewerteten KI-Unternehmen des Marktes.

G. Scott Paterson - legendärer Unternehmer, Erbauer von Yorkton Securities, ehemaliger Vizevorsitzender der Toronto Stock Exchange und treibende Kraft hinter FutureVault - wurde heute ernannt zum:

Chairman des Verwaltungsrats von FUTR Corp (WKN: A4165Y).



Tipp Bei SMARTBROKER+ können Sie Aktien auf Gettex schon ab 0 Euro Gebühren handeln! Hier kostenloses Depot eröffnen



Mit sofortiger Wirkung.

Das ist kein Ehrentitel. Kein symbolischer Akt. Das ist ein Macher - mit jahrzehntelanger Erfahrung in Kapitalmärkten, Technologie und börsennotierten Unternehmen - der jetzt an der Spitze einer der disruptivsten KI- und Fintech-Plattformen der Welt steht.

Und das Timing? Elektrisierend.

FUTR steht kurz davor:

Seine KI-gesteuerte Agenten-App öffentlich zu launchen

öffentlich zu launchen Unternehmensdeals in Hypotheken , Automobil und Robotik abzuschließen

, und abzuschließen Bereits 8 Millionen Dollar Umsatz vorzuweisen

vorzuweisen Und wird nun unterstützt von einem Chairman mit über 10% Unternehmensanteil

Das ist kein Richtungswechsel. Das ist ein Machthebel.

Wer ist G. Scott Paterson? Nur einer der größten Tech-Architekten Kanadas.

Wer sich in den kanadischen Kapitalmärkten auskennt, kennt seinen Namen.

Scott Paterson schrieb Geschichte:

Er baute Yorkton Securities zum führenden kanadischen Tech-Investmentbanker aus

zum führenden kanadischen Tech-Investmentbanker aus Er brachte JumpTV mit Morgan Stanley an die Börse

mit an die Börse Führte NeuLion zum 250-Millionen-Dollar-Exit

zum 250-Millionen-Dollar-Exit Saß 21 Jahre im Vorstand von Lionsgate Entertainment

Hatte Führungspositionen an der TSX, TSXV, NYSE, AIM und CBOE

Ist derzeit Chairman von QYOU Media und Executive Chair von FutureVault

Er ist kein Berater. Kein Name auf dem Papier.

Er ist der Erfinder von FUTR.

Denn das Unternehmen entstand als Abspaltung von FutureVault - Patersons Fintech-Venture.

Jetzt kehrt er zurück, um es selbst zu skalieren.

Insider-Beteiligung sagt alles: Über 10?- und weiter steigend

Paterson hat seit dem 1. Dezember still und konsequent seinen Anteil an FUTR aufgebaut:

195.000 Aktien am 5. Dezember

am 5. Dezember 183.500 Aktien am 10. Dezember

am 10. Dezember 60.000 Aktien am 18. Dezember

am 18. Dezember 40.000 Aktien am 22. Dezember

am 22. Dezember Und weitere Käufe im Januar gemeldet

Seine aktuelle Beteiligung:

10.517.603 Aktien (nicht verwässert)

13.594.197 Aktien (verwässert)

Das ist kein Marketing.

Das ist ein überzeugter Insider mit Skin in the Game - der jetzt den Vorsitz des Verwaltungsrats übernimmt.

Das Timing ist perfekt: Die FUTR Agent App steht vor dem Launch

Der Titel ist wichtig - aber der Grund dahinter ist entscheidend.

FUTR steht kurz vor einem historischen Wendepunkt.

Das Flaggschiffprodukt - die FUTR Agent App - wird 2026 von der geschlossenen Beta in den öffentlichen Markt starten.

Was macht sie?

Nutzer können ihre Dokumente hochladen (Rechnungen, Versicherungen, Verträge, etc.)

(Rechnungen, Versicherungen, Verträge, etc.) Die KI-Agentin liest, verarbeitet und organisiert diese Daten

diese Daten Nutzer werden mit FUTR Tokens für ihre Datenbeiträge belohnt

für ihre Datenbeiträge belohnt Die App liefert Einblicke, Empfehlungen und automatische Aktionen

Kurz gesagt:

FUTR verwandelt deine persönlichen Daten in einen finanziellen KI-Assistenten - und zahlt dich dafür.

Ein Modell, das mitten ins Herz der Web2/Web3-Debatte trifft.

Und nun steht der Erfinder selbst an der Spitze.

Daten richtig monetarisieren: Patersons Vision

In seinen eigenen Worten:

"Die Monetarisierung von Nutzerdaten hat Unternehmen wie Google und Meta zu Billionenbewertungen verholfen… FUTR basiert auf der Idee, dass Konsumenten direkt am Wert ihrer Daten beteiligt werden."

Das ist die große Idee hinter FUTR.

Statt deine Daten zu verkaufen - wie es Google & Co. tun - erlaubt dir FUTR:

Eigentum an deinen Daten zu behalten

Transparente Freigabeprozesse

Bezahlung in Tokens für deine Teilnahme

Automatisierung durch deinen persönlichen KI-Agenten

Paterson hat diese Idee nicht nur unterstützt - er hat sie erschaffen.

Jetzt kehrt er zurück, um sie global zu machen.

Was bedeutet das für Anleger?

Lass uns Klartext reden.

Kleinanleger bekommen selten die Chance, in ein Unternehmen zu investieren, das:

Umsatz generiert

Ein voll funktionsfähiges KI-Produkt hat

Nutzer in Tokens bezahlt

In Automobil , Immobilien , Zahlungen und Robotik aktiv ist

, , und aktiv ist Eine Insider-Beteiligung von über 10 % hat

hat Und gerade einen der mächtigsten Tech-Finanziers Kanadas zum Chairman ernannt hat

Das ist ein Wendepunkt, den man oft erst im Rückblick erkennt - wenn es zu spät ist.

Jetzt ist die Chance.

Der klügste Mann im Raum hat das Ruder übernommen

FUTR ist nicht irgendein KI-Startup.

Es ist die nächste Evolutionsstufe, wie Menschen mit Geld, Daten und Automatisierung interagieren.

Es ist:

Eine Fintech-Plattform mit realen Umsätzen

Eine Datenrechts-Bewegung, die Nutzer bezahlt

Ein KI-Agenten-Unternehmen mit Deals in Robotik und Hypotheken

und Ein tokenisiertes Ökosystem mit regulierter Infrastruktur

Und jetzt kommt der ultimative Vertrauensbeweis:

G. Scott Paterson - mit über 10% Beteiligung - ist der neue Chairman von FUTR.

Das ist, wie Überzeugung aussieht.

Das ist, wie frühes, asymmetrisches Positionieren aussieht.

Und wenn die Geschichte sich wiederholt…

Willst du auf der Seite von Scott Paterson stehen.

Tipp Bei SMARTBROKER+ können Sie Aktien auf Gettex schon ab 0 Euro Gebühren handeln! Hier kostenloses Depot eröffnen





ALLGEMEINE HINWEISE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS - BITTE SORGFÄLTIG LESEN

Dies ist eine Werbemitteilung (Marketing Communication) und wurde nicht von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder einer anderen Behörde geprüft, genehmigt oder bestätigt. Sie stellt weder eine Finanzanalyse im Sinne des § 34b WpHG noch eine Anlageforschung gemäß MiFID II dar und ist kein Prospekt. Durch den Zugriff auf unsere Inhalte stimmen Sie den nachstehenden Bedingungen zu.

1. Allgemeine Informationen - Keine Anlageberatung

Alle von Machai Capital Inc. veröffentlichten Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Die Materialien sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sind keine lizenzierten Finanzberater, Broker oder Investmentanalysten.

Vor einer Anlageentscheidung sollten Sie:

Eine eigene Recherche und Due Diligence durchführen.

Die offiziellen Offenlegungen des jeweiligen Unternehmens auf regulatorischen Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca) prüfen.

Einen lizenzierten Finanzberater oder Wertpapierexperten konsultieren.

Ihre lokalen Wertpapiergesetze prüfen, wenn Sie außerhalb Deutschlands ansässig sind, da andere Vorschriften gelten können.

Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Informationen. Investitionen in spekulative Wertpapiere können zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

2. Offenlegung von Beteiligungen und Handelsabsichten

Der Eigentümer von Machai Capital Inc. hält erhebliche finanzielle Beteiligungen an bestimmten in unseren Inhalten genannten Unternehmen. In vielen Fällen übersteigt unsere Netto-Long-Position 0,5% des ausstehenden Aktienkapitals eines Emittenten, wie es von der MAR-Offenlegungspflicht gefordert ist. Wir kaufen und verkaufen diese Aktien aktiv, auch während oder nach Werbekampagnen, um Gewinne zu erzielen.

Wir werden diese Offenlegung aktualisieren, wenn unsere Beteiligungen relevante Schwellenwerte überschreiten oder unterschreiten.

Wichtiger Hinweis zu Interessenkonflikten

Da wir Aktien dieser Unternehmen besitzen, können unsere Interessen von denen der Anleger abweichen.

Anleger sollten davon ausgehen, dass wir unsere Positionen jederzeit verkaufen können, auch während der Werbung oder Besprechung der Aktie, was den Aktienkurs beeinflussen kann.

Wir übernehmen keine Garantie für die Kursentwicklung oder den künftigen Erfolg der von uns beworbenen Aktien.

3. Einhaltung der BaFin-Vorschriften, Marktmissbrauchsverordnung (MAR) und Insiderhandelsgesetze

Wir halten uns strikt an das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) und die EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR).

3.1 Erklärung zum Insiderhandel

Wir haben keinen Zugang zu nicht-öffentlichen, wesentlichen Informationen über die von uns besprochenen Unternehmen.

Wir handeln nicht auf Grundlage von Insiderinformationen (Insiderhandel ist gemäß MAR Artikel 14 strikt verboten).

Anleger sollten stets die offiziellen Unternehmensveröffentlichungen prüfen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.

3.2 Marktmanipulation und Pump-and-Dump-Haftungsausschluss

Gemäß MAR Artikel 12 beteiligen wir uns nicht an:

Der Verbreitung irreführender Informationen zur Manipulation von Aktienkursen.

Der künstlichen Erzeugung von Nachfrage durch koordinierte Handelsstrategien.

Pump-and-Dump-Strategien, Wash-Trading oder irreführenden Kursangaben.

Jeder Leser, der auf Basis von Werbematerialien handelt, tut dies auf eigenes Risiko.

4. Anlagerisiken - Spekulative Aktien und Liquiditätsprobleme

Investitionen in Wertpapiere, insbesondere solche mit geringer Marktkapitalisierung oder niedrigem Handelsvolumen, sind mit erheblichen Risiken verbunden.

Wesentliche Risikohinweise

Hohe Volatilität - Aktienkurse können aufgrund geringer Liquidität stark schwanken.

Risiko der Marktmanipulation - Klein- und Nebenwerte sind anfälliger für Kursmanipulationen.

Möglichkeit eines Totalverlusts - Es gibt keine Garantie für Renditen, und Verluste können 100% des investierten Kapitals betragen.

Keine Liquiditätsgarantie - Der Verkauf von Aktien zu einem gewünschten Preis kann unmöglich sein.

Wir raten Anlegern dringend, diese Risiken sorgfältig abzuwägen, bevor sie investieren.

5. Bezahlte Werbung und Offenlegung der Vergütung

Diese Mitteilung stellt bezahlte Werbung dar. Machai Capital Inc. erhält ausschließlich Vergütungen direkt von den Unternehmen, für die wir Marketing- und Werbedienstleistungen erbringen.

Vergütungsdetails

Machai Capital Inc. wird ausschließlich von den beworbenen Unternehmen bezahlt und erhält keine Vergütung von Dritten.

Die Vergütung kann in Bar, Aktien, Optionen oder anderen Finanzinstrumenten erfolgen.

Werbemaßnahmen stellen einen erheblichen Interessenkonflikt dar.

Direkte Beauftragung durch Unternehmen

Machai Capital Inc. wird immer direkt von den Unternehmen beauftragt, die wir bewerben.

Wir erbringen ausschließlich Marketing- und Werbedienstleistungen und sind nicht in das Unternehmensmanagement oder Geschäftsentscheidungen eingebunden.

Gehen Sie davon aus, dass alle Inhalte bezahlte Werbung sind

Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, sollten Leser davon ausgehen, dass sämtliche aktienbezogenen Inhalte gesponsert und finanziell beeinflusst sind.

6. Zukunftsgerichtete Aussage

Einige Inhalte enthalten zukunftsgerichtete Aussagen über die künftige Unternehmensentwicklung, Kurssteigerungen oder Markttrends. Diese Aussagen basieren auf Annahmen und unterliegen erheblichen Unsicherheiten.

Es besteht keine Garantie, dass sich die Erwartungen erfüllen. Zukunftsgerichtete Aussagen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

7. Haftungsausschluss und Haftung für Inhalte Dritter

Machai Capital Inc. garantiert nicht die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit der veröffentlichten Inhalte.

Wir haften nicht für Investitionsverluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Verlinkte Webseiten Dritter unterliegen nicht unserer Kontrolle, und wir übernehmen keine Verantwortung für deren Inhalte.

Investitionsentscheidungen erfolgen auf eigenes Risiko.

8. Gesetzliche und regulatorische Verweise

Für offizielle regulatorische Informationen besuchen Sie bitte:

BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) - www.bafin.de

EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - eur-lex.europa.eu

Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) - www.buzer.de/gesetz/4655/index.htm

Unternehmensoffenlegungen (SEDAR+ für kanadische Börsennotierungen) - www.sedarplus.ca

Schlussbemerkung

Durch die Nutzung unserer Inhalte erkennen Sie die Bedingungen dieses Haftungsausschlusses an. Anleger sollten stets Vorsicht, Skepsis und Sorgfalt walten lassen, bevor sie finanzielle Entscheidungen treffen. Wir garantieren nicht den unternehmerischen Erfolg oder das Fortbestehen eines Unternehmens.

Machai Capital Inc. und seine Vertreter übernehmen keine Haftung für finanzielle Verluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Medieninhaber und Herausgeber:

Machai Capital Inc.

17565 58 Ave #101, Surrey,

BC V3S 4E3

Verantwortlicher für den Inhalt:

Suneal Sandhu, suneal@machaicapital.com

Enthaltene Werte: CA3609521057