Geopolitische Unsicherheiten und der Kampf um sichere Lieferketten machen kritische Rohstoffe zum strategischen Faktor. Ein bislang kaum beachtetes Metall rückt dabei immer stärker in den Fokus: Antimon.

Es ist essenziell für Verteidigung, Halbleiter, Speziallegierungen und Flammschutz. Antimony Resources entwickelt mit Bald Hill in New Brunswick das größte bekannte Antimon-Vorkommen Nordamerikas. Frisch veröffentlichte Bohrdaten mit hohen Mineralisierungsgraden untermauern das Potenzial. Aus den Daten ist jetzt schon ablesbar, dass sich die Größe der indizierten Vorkommen schon bald ausweiten lassen wird. All diese Faktoren könnten sich zu starken Kurstreibern für die Aktie entwickeln!



Antimon - heiß begehrt und unverzichtbar

Antimon (Sb) ist ein sprödes Halbmetall und kommt in der Natur meist in Form von Antimonit (Sb2S3) vor. Viele Staaten stufen Antimon als kritischen Rohstoff ein. Deshalb hat der Rohstoff in den letzten Jahren zunehmend an strategischer Bedeutung gewonnen.

Antimon besitzt eine Kombination von Eigenschaften, die es für moderne Anwendungen wertvoll macht, zudem ist es schwer substituierbar. Schon in geringen Beimischungen erhöht es die Härte und Festigkeit von Metallen, ist hitzebeständig, schwer entflammbar, weist gute elektrische Eigenschaften in bestimmten Halbleiteranwendungen auf, zudem ist es chemisch stabil und korrosionsbeständig. Antimon ist somit für die Verteidigungsindustrie und die Hightech-Branche essenziell und findet Einsatz bei Munition, Halbleitern, Speziallegierungen und als Flammschutzmittel.



Über 70% der weltweiten Förderung stammen aus China. Weitere bedeutende Mengen kommen aus politisch problematischen Gebieten wie Russland oder Tadschikistan. Aufgrund dieser "Verteilung" und der wachsenden strategischen Bedeutung suchen westliche Staaten nach alternativen Bezugsquellen. Zudem erhöhen steigende Verteidigungsausgaben den Bedarf an antimonhaltigen Materialien. Außerdem lässt das Wachstum bei Halbleitern, Sensorik, Rechenzentren, E-Mobilität und großen Batteriespeichern den Verbrauch ansteigen.

Antimony Resources - Strategisches Asset Bald Hill vor Neubewertung

Auf diese dringenden Herausforderungen der westlichen Staaten besitzt Antimony Resources eine überzeugende Antwort: Das größte Antimon-Vorkommen Nordamerikas Bald Hill.



Das 1.100 Hektar große Projekt im kanadischen New Brunswick, einer erstklassigen Jurisdiktion, konnte in der Vergangenheit bereits viele überzeugende Ergebnisse liefern, die jüngsten Bohrdaten lassen ein noch wesentlich größeres Potenzial erahnen.

Historisch wurden auf der Liegenschaft mehr als 13.800 Bohrmeter niedergebracht, davon gut 8.000 Meter im vergangenen Jahr. Insgesamt wurden 2025 in 75 bis 80% der 34 Bohrlöcher Antimonmineralisierung nachgewiesen, viele davon hochgradig. Die Main Zone erstreckt sich mittlerweile auf eine Länge von über 700 Meter und reicht bis in Tiefen von mehr als 400 Meter.



Ein technischer Bericht aus dem vierten Quartal 2025 gab eine wichtige Indikation zur potenziellen Größe der Vorkommen. Der Bericht kalkulierte, dass das Projekt rund 2,7 Mio. t Gestein mit Gehalten von 3 bis 4% Antimon umfasst. Daraus lässt sich ein "Vorkommen" von 81.000 bis 108.000 t reinen Metalls ableiten. Dies stellt ein, auch im Weltmaßstab gemessen, großes Vorkommen dar. Die erste nach dem kanadischen Standard NI 43-101 erstellte Ressourcenbestimmung will die Gesellschaft Ende des Jahres, spätestens im Frühjahr 2027 veröffentlichen. Dieser Meilenstein könnte die Aktie in einen ganz anderen Bewertungsbereich führen.



Die jüngsten Bohrdaten aus diesem Monat legen ein noch größeres Potenzial als durch die im technischen Bericht indizierten Größe des Bald Hill Projekts nahe. Mehrere Bohrungen durchschnitten erneut massive, hochgradige Stibnit-Zonen, darunter 8,48% Sb über 3,0 Meter sowie 2,07% Sb über 27,05 Meter. Einzelne Intervalle erreichten sogar Werte von über 11%.

Im laufenden Jahr werden zwei unerforschte Zonen mit antimonhaltigen Mineralisierungen südlich (Bald Hill South) und westlich (Marcus Zone) der Hauptzone näher untersucht. Diese wurden bei vorangegangen Feldarbeiten entdeckt. Insbesondere der Marcus Zone räumt die Gesellschaft großes Potenzial ein. Elementar sind die 2026 geplanten Bohrungen in der Hauptzone. Diese Daten stellen wichtige Faktoren für die endgültige Ressourcenberechnung dar. Das Programm wird vollständig durch die zuletzt durchgeführte Kapitalerhöhung von über 9 Mio. CAD komplett durchfinanziert.

Alles in allem deuten die jüngsten Bohrdaten und die neuen Entdeckungen auf ein viel größeres Mineralisierungssystem in Bald Hill hin. Dies betonte zuletzt CEO Jim Atkinson. Ebenso könnte der Antimon-Gehalt der Liegenschaft bei 4 bis 5% liegen und damit den indizierten Wert des technischen Berichts von 3 bis 4% merklich übersteigen.

Fazit

Überaus gute Entwicklungsfortschritte, Daten des NI 43-101-konformen technischen Berichts und zuletzt die News zur Entdeckung neuer Zonen sowie der Nachweis weiterer hoher Antimon-Mineralisierungen haben innerhalb des letzten Jahres zu einer Verfünffachung des Aktienkurses geführt. Bei Kursen um 0,70 CAD ist die Gesellschaft aktuell mit 52 Mio. CAD bewertet und für die nächsten Wachstumsschritte durchfinanziert. Die neuesten Daten deuten auf ein noch größeres Potenzial des Bald Hill Projekts hin. Das neue geplante Bohrprogramm, welches neben dem Kernbereich auch neue aussichtsreiche Bereiche adressiert wird weitere positive Impulse für den Aktienkurs auf dem Weg zur ersten Ressourcenschätzung liefern. Die Kanadier haben diesen Meilenstein spätestens im Frühjahr 2027 in Aussicht gestellt. Der kritische Rohstoffe Antimon hat eine hohe strategische Bedeutung erlangt, die den Einstieg von neuen (regierungsnahen) Investorengruppen aus den USA immer wahrscheinlicher werden lässt. Alles in allem, ein perfektes Szenario für die Aktie von Antimony Resources!

