© Foto: Monika Skolimowska - dpaDie britische Investmentbank Barclays hebt den Hardwarekonzern Dell hoch und sieht vor allem im boomenden Geschäft mit KI-Servern erhebliches Kurspotenzial.Barclays hat die Einstufung für Dell von "Equal Weight" auf "Overweight" angehoben und gleichzeitig das Kursziel von 148 US-Dollar bestätigt. Dies entspricht einem Aufwärtspotenzial von rund 25 Prozent. KI-Server im Zentrum der Investmentstory "Wir sind deutlich positiver für Dell gestimmt, angesichts der starken Auftragseingänge im KI-Servergeschäft, der stabilen operativen Margen sowie der wachsenden Chancen im Enterprise-Server- und Storage-Bereich", schrieb Barclays-Analyst Tim Long. Hinzu komme eine "konsequent disziplinierte" …Den vollständigen Artikel lesen
