Genf - Nach der Genehmigung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA gibt Barclays die Ernennung von John Shipman zum neuen CEO der Barclays Schweiz bekannt. Shipman verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Finanzsektor. Er kommt von HSBC, wo er zuletzt Interim CEO des Schweizer Private Banking Geschäfts sowie als Country Head Switzerland tätig war. Zuvor hatte er mehrere leitende Funktionen im Risikomanagement inne. Weitere Stationen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
