HT5 AG: HT5 plant Fusion mit Centiel, einem führenden Anbieter von Anlagen für die unterbrechungsfreie Stromversorgung ("USV")

Hochdorf (pta000/19.01.2026/07:00 UTC+1)

HT5 AG ("HT5") hat nach intensiven Verhandlungen über eine Fusion mit CENTIEL SA ("Centiel" oder "Unternehmen") eine entsprechende Transaktionsvereinbarung unterzeichnet. Mit Centiel wurde ein attraktiver Hidden Champion in einer zukunftsträchtigen Branche gefunden. Die eingegangene Transaktionsvereinbarung setzt für die Fusion unter anderem die Zustimmung einer einzuberufenden Generalversammlung von HT5 voraus.

Centiel ist ein in 2015 gegründetes, globales Technologieunternehmen mit Sitz in Lugano/Schweiz. Centiel ist weithin als Technologiepionier im Bereich der "mission-critical" Stromausfallschutz anerkannt. Der von Centiel bediente Markt von USV-Lösungen zur Sicherung kritischer Applikationen wächst signifikant, angetrieben durch Digitalisierung, künstliche Intelligenz und Rechenzentren. Das Gründungsteam von Centiel entwickelte die weltweit erste transformatorlose, vollständig verteilte, modulare, dreiphasige USV-Architektur und setzte damit neue Massstäbe in Bezug auf Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit und Effizienz. Centiel-Systeme bieten eine Verfügbarkeit von bis zu 99,9999999% und eine Ausfallzeit von lediglich 3.5 Millisekunden pro Jahr.

Der konsolidierte Umsatz dürfte im Geschäftsjahr 2025 bei rund CHF 46 Millionen* liegen. Dies entspricht einem Wachstum von über 25% gegenüber dem Vorjahr. Die EBIT-Marge erreicht 22%* im Geschäftsjahr 2025. Centiel expandiert erfolgreich und ist mittlerweile in mehr als 60 Ländern vertreten. Dank voller Auftragsbücher wird in den nächsten Jahren weiteres profitables Wachstum erwartet. (*ungeprüfte vorläufige Zahlen).

Andreas Leutenegger, Verwaltungsratspräsident von HT5, sagt: "Das HT5-Team ist begeistert von dieser Chance, sich mit Centiel, einem führenden Anbieter von Stromschutztechnologie zusammenzuschliessen und Centiel zu einem börsenkotierten Schweizer Champion zu positionieren."

Filippo Marbach, Mitgründer von Centiel und anerkannter Pionier in der USV-Industrie, der bei Unternehmen wie Newave mehrere bahnbrechende Innovationen eingeführt hat, einem börsenkotierten Unternehmen, das später von ABB übernommen wurde, sagt: "Der Börsengang ist ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung von Centiel. Die zusätzliche unternehmerische Freiheit und Sichtbarkeit ermöglichen es uns, unsere Technologien schneller zu skalieren und neue Märkte zu erschliessen."

Gerardo Lecuona, Mitgründer und designierter CEO von Centiel, der fundiertes technisches Fachwissen mit umfassender internationaler Erfahrung im Vertrieb und in der Geschäftsentwicklung auf dem globalen USV-Markt vereint, kommentiert: "Mit Centiel haben wir ein fokussiertes Unternehmen aufgebaut und uns im letzten Jahrzehnt das Vertrauen von Rechenzentren, der Industrie und Dienstleistern erarbeitet. Die geplante Transaktion ist ein entscheidender Meilenstein, der Centiel für die nächste Wachstumsphase positioniert."

Die geplante Transaktion soll mittels einer sogenannten Absorptionsfusion nach Schweizer Fusionsgesetz erfolgen, verbunden mit einer ordentlichen Kapitalerhöhung zwecks Ausgabe von HT5-Aktien an die Aktionäre von Centiel. Dabei wird die schuldenfreie Centiel mit einem Eigenkapitalwert von CHF 125 Millionen und HT5 mit CHF 2.04 pro Aktie bewertet. In Verbindung mit dem Vollzug der Fusion ist eine Marktplatzierung eines Teils der Anteile des Gründerteams vorgesehen, um einen attraktiven Streubesitz zu erreichen. Zudem ist eine weitere Barkapitalerhöhung geplant, um der fusionierten Gesellschaft zusätzliche Liquidität für die Wachstumsfinanzierung zu beschaffen. Insgesamt soll der Umfang der Platzierungen bis zu CHF 60 Millionen, bei einem Referenzpreis von CHF 2.04 pro Aktien, betragen. Die Umsetzung der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Erfüllung üblicher Vollzugsbedingungen, mit dem Ziel, den Zusammenschluss im ersten Halbjahr 2026 abzuschliessen. Weitere Mitteilungen zur beabsichtigten Transaktion erfolgen gemäss den Ad-hoc-Publizitätsrichtlinien.

Gregor Greber, CEO und Verwaltungsrat der HT5, ergänzt: "Das HT5-Team bleibt persönlich bei Centiel engagiert und strebt im Zuge des öffentlichen Angebots eine Erhöhung seiner bestehenden Beteiligung an."

HT5 hat Berater zur Unterstützung der geplanten Transaktion beauftragt.

Über HT5 AG

HT5 ist eine Schweizer Aktiengesellschaft mit Sitz in Hochdorf, deren Aktien unter dem Kürzel HT5 und der ISIN CH0024666528 an der SIX Swiss Exchange kotiert sind. Das Unternehmen ging aus der ehemaligen HOCHDORF-Gruppe hervor und richtet sich nach Abschluss der finanziellen Restrukturierung und Aufhebung der Nachlassstundung strategisch neu aus.

HT5 ist als börsenkotierte Holdinggesellschaft mit substanziellen Verlustvorträgen als Plattform für einen Zusammenschluss mit einem operativ tätigen Unternehmen positioniert, das Zugang zum Schweizer Kapitalmarkt sucht. HT5 wird von einem Verwaltungsrat mit umfangreicher Kapitalmarkterfahrung geleitet. Weitere Informationen sind unter www.ht5.ch zu finden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Veröffentlichung kann Aussagen enthalten, die zukunftsgerichtet sind, z. B. Aussagen mit Begriffen wie 'anstreben', 'glauben', 'schätzen', 'antizipieren', 'erwarten', 'beabsichtigen', 'können', 'werden', 'planen' oder 'sollen' oder ähnlichen Ausdrücken. Naturgemäss unterliegen zukunftsgerichtete Aussagen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die finanzielle Lage, die Entwicklung oder die Performance der HT5 AG oder der CENTIEL SA wesentlich von den in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommenen Werten abweichen. Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten sollten sich Leser nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Weder die HT5 AG noch CENTIEL SA übernehmen eine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder sie an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

