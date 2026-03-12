DJ PTA-Adhoc: HT5 AG: HT5 schliesst Fusionsvertrag mit Centiel SA ab und publiziert Einladung zur 130. ordentlichen Generalversammlung

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

HT5 AG: HT5 schliesst Fusionsvertrag mit Centiel SA ab und publiziert Einladung zur 130. ordentlichen Generalversammlung

Hochdorf (pta000/12.03.2026/07:00 UTC+1)

HT5 schliesst Fusionsvertrag mit Centiel SA ab und publiziert Einladung zur 130. ordentlichen Generalversammlung

HT5 AG (HT5) gibt den Abschluss eines Fusionsvertrags mit Centiel SA (Centiel) bekannt. Die geplante Fusion markiert den Kern der strategischen Neuausrichtung von HT5 und führt - vorbehältlich der Zustimmung der Generalversammlungen der Gesellschaften - zur Entstehung eines börsenkotierten Schweizer Technologieunternehmens mit internationaler Präsenz und starkem Wachstumspotenzial innerhalb der Branche der kritischen Stromversorgungsschutzsysteme. Der Vollzug ist für den 16. April 2026 vorgesehen.

Die Parteien haben den Eigenkapitalwert von Centiel auf schuldenfreier Basis mit CHF 125 Mio. festgelegt. Der HT5 liegt eine Bewertung von CHF 2.04 pro Aktie zugrunde. Im Rahmen der Fusion erhalten die Aktionäre von Centiel 61'274'508 voll liberierte Namenaktien der HT5 mit einem Nominalwert von CHF 0.01. Ergänzend beabsichtigt HT5 die Durchführung einer ordentlichen Barkapitalerhöhung durch Ausgabe von bis zu 3'885'763 voll liberierten Namenaktien (entsprechend 5% des pro-forma Eigenkapitalwerts) verbunden mit einer Marktplatzierung eines Teils der Anteile des Gründerteams zur Schaffung eines marktgängigen Streubesitzes (Free Float) sowie zur Stärkung der finanziellen Flexibilität der fusionierten Gesellschaft. Die neu auszugebenden Aktien sollen zum Angebotspreis von CHF 2.04 bei institutionellen Investoren platziert werden. Verschiedene institutionelle Investoren haben gegenüber HT5 bereits verbindliche Kapitalzusagen abgegeben, welche den gesamten Betrag der geplanten Emission und Marktplatzierung abdecken. Für die Mitglieder des Verwaltungsrats und des Managements von Centiel und HT5 gelten einheitliche Sperrfristen (Lock-ups) von 12 bis zu 24 Monaten für ihre Altbeständen.

Zudem haben sich die Verwaltungsräte Gregor Greber, Christopher Detweiler und Andreas Leutenegger committed, weitere 4 Millionen Aktien zum Angebotspreis von CHF 2.04 fix zu übernehmen als Ausdruck ihres starken Vertrauens in die Attraktivität der neuen, fusionierten Gesellschaft. Diese Aktien werden nicht als Teil der Marktplatzierung angeboten und unterliegen teils dem oben genannten Lock-up.

Mit der Fusion entsteht ein Unternehmen, das auf die Technologieplattform, die internationale Präsenz und die Wachstumsdynamik der Centiel-Gruppe aufbaut. Centiel ist ein technologisch führender Anbieter hochverfügbarer Systeme für unterbrechungsfreie Stromversorgung, tätig in über 60 Ländern und mit einem Umsatzwachstum von über 25 % sowie einer EBIT-Marge von über 22% im Geschäftsjahr 2025. Mit Vollzug der Fusion ist die Wahl von drei Vertretern in den Verwaltungsrat vorgesehen; David Bond, erfahrener Technologie-Manager und ehemaliger CEO von Newave, als unabhängiger Verwaltungsratspräsident sowie die beiden Mitgründer Filippo Marbach und Gerardo Lecuona als Mitglieder des Verwaltungsrats. Daneben stellen sich die Verwaltungsratsmitglieder Gregor Greber, Christopher Detweiler und Andreas Leutenegger zur Wiederwahl. Andreas Herzog wird sich nach sechs Jahren im Verwaltungsrat nicht mehr zur Wiederwahl stellen. Er hat in dieser Zeit die Entwicklung der ehemaligen Hochdorf Gruppe zur HT5 und bis hin zum Zusammenschluss mit Centiel kompetent begleitet. Der Verwaltungsrat dankt ihm für seine wertvolle Unterstützung und wünscht ihm für seine private und berufliche Zukunft alles Gute. Die beantragte Neubesetzung des erweiterten Verwaltungsrats vereint Kapitalmarktexpertise, Technologie- und Innovationsführungserfahrung, und gewährleistet einerseits die Integration des Centiel-Gründerteams und andererseits die Kontinuität der bisherigen Leitung.

Zudem hat HT5 heute die Einladung zu ihrer 130. ordentlichen Generalversammlung am 13. April 2026 publiziert. Anlässlich der Generalversammlung beschliessen die Aktionärinnen und Aktionäre der HT5 auch über die Genehmigung des Fusionsvertrags, die Kapitalerhöhungen sowie über verschiedene statutarische Anpassungen, darunter die Sitzverlegung nach Lugano, die Änderung der Firma in "Centiel AG" und die Änderung des Gesellschaftszwecks, der künftig auch die Tätigkeit eines international operativen Technologieunternehmens abbildet. Sämtliche transaktionsrelevanten Beschlussgegenstände sind durch ein wechselseitiges Bedingungsgefüge miteinander verknüpft, und gelangen nur zur Umsetzung, wenn die Generalversammlung die Gesamttransaktion genehmigt.

Unmittelbar nach der Generalversammlung beabsichtigt HT5, die Angebotsunterlagen für die Platzierung der neuen Aktien zu veröffentlichen.

Konsolidierte Kennzahlen der Centiel Gruppe

Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung In CHF 1000 2025 2024 Total Erträge 46'515 36'454 Gesamtbetriebskosten -36'222 -29'601 Betriebsergebnis 10'293 6'853 Finanzergebnis -846 192 Ergebnis vor Ertragsteuern 9'447 7'045 Jahresgewinn 7'949 5'680 Konsolidierte Kapitalflussrechnung In CHF 1000 2025 2024 Geldfluss aus Betriebstätigkeit 6'473 4'390 Geldfluss aus Investitionstätigkeit -285 -56 Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit -2'470 -2'775 Flüssige Mittel am Jahresende 7'913 4'278

Der konsolidierte Jahresabschluss der Centiel Gruppe steht unter folgendem Link zur Verfügung: https://www.ht5.ch/ finanzberichte-generalversammlung

Für Rückfragen

Investoren & Medien

HT5 AG Alexandre Müller +41 43 268 32 31

contact@ht5.ch

Über HT5 AG

HT5 ist eine Schweizer Aktiengesellschaft mit Sitz in Hochdorf, deren Aktien unter dem Kürzel HT5 und der ISIN CH0024666528 an der SIX Swiss Exchange kotiert sind. Das Unternehmen ging aus der ehemaligen HOCHDORF-Gruppe hervor und richtet sich nach Abschluss der finanziellen Restrukturierung und Aufhebung der Nachlassstundung strategisch neu aus.

HT5 ist als börsenkotierte Holdinggesellschaft mit substanziellen Verlustvorträgen als Plattform für einen Zusammenschluss mit einem operativ tätigen Unternehmen positioniert, das Zugang zum Schweizer Kapitalmarkt sucht. HT5 wird von einem Verwaltungsrat mit umfangreicher Kapitalmarkterfahrung geleitet. Weitere Informationen sind unter www.ht5.ch zu finden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Veröffentlichung kann Aussagen enthalten, die zukunftsgerichtet sind, z. B. Aussagen mit Begriffen wie 'anstreben', 'glauben', 'schätzen', 'antizipieren', 'erwarten', 'beabsichtigen', 'können', 'werden', 'planen' oder 'sollen' oder ähnlichen Ausdrücken. Naturgemäss unterliegen zukunftsgerichtete Aussagen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die finanzielle Lage, die Entwicklung oder die Performance der HT5 AG oder der CENTIEL SA wesentlich von den in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommenen Werten abweichen. Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten sollten sich Leser nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Weder die HT5 AG noch CENTIEL SA übernehmen eine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder sie an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

