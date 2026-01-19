Davos - Das Weltwirtschaftsforum lockt in dieser Woche wieder die politisch-ökonomische Weltelite in den Schweizer Wintersportort Davos. Staats- und Regierungschefs, CEOs grosser Unternehmen, mächtige Nichtregierungsorganisationen - das WEF versteht sich als eine Art globaler Runder Tisch, an dem eine bessere Welt geschaffen werden soll. Doch die Rahmenbedingungen des Treffens sind schwierig: WEF-Chef Børge Brende spricht vom komplexesten geopolitischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab