Finexity AG: FINEXITY gewinnt Mandat als Lead Investment Manager für WEISSENHAUS Luxusresorts - Kapitalmarktbegleitung für "WEISSENHAUS neu gedacht"



19.01.2026 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die FINEXITY Group, Betreiber eines führenden Handelsplatzes für tokenisierte Private-Market-Investments, stärkt ihre Position als Strukturierungs- und Finanzierungspartner für international führende Hotels weiter und hat mit dem WEISSENHAUS Private Nature Luxury Resort eine langfristig angelegte strategische Finanzierungspartnerschaft vereinbart. Im Zentrum der Zusammenarbeit steht die kapitalmarktbasierte Begleitung der Weiterentwicklung des Resorts unter dem Leitbild "WEISSENHAUS neu gedacht". Bereits die erste laufende Finanzierung stößt neben privater auch auf eine spürbare Nachfrage von institutionellen Investoren und bestätigt damit neben der Attraktivität des Projekts auch die Strukturierungslogik von FINEXITY aus professioneller Anlegersicht. Die Kooperation als exklusiver Lead Investment Manager unterstreicht den Anspruch von FINEXITY, über den Handelsplatz hinaus mit seinem Capital Markets Team ausgewählte Leuchtturmprojekte zu begleiten.



"WEISSENHAUS ist ein echtes Signature Asset", sagt Paul Huelsmann, Vorstandsvorsitzender FINEXITY Group. "Tokenisierung eröffnet gerade bei realwertbasierten Assets neue Möglichkeiten. Sie verbindet institutionelle Strukturierungsstandards mit effizienter Distribution, höherer Transparenz und einem modernen Investorenansatz. Dass WEISSENHAUS diesen Weg gemeinsam mit uns geht, ist ein starkes Signal für den Markt."



WEISSENHAUS zählt zu den renommiertesten Luxusdestinationen Deutschlands. Das in eine 75 Hektar große Naturlandschaft direkt am Meer eingebettete Private Nature Luxury Resort an der Ostseeküste steht für höchste Ansprüche an Architektur, Kulinarik, Wellness und Privatsphäre. Geprägt von seinem Eigentümer Jan Henric Buettner, einem der profiliertesten Unternehmer und Investoren Deutschlands, wurde das historische Schlossgut über viele Jahre hinweg wiederaufgebaut und mit erheblichem unternehmerischem Einsatz zu einem international anerkannten Luxusresort entwickelt.



Auch vor dem Hintergrund der geplanten kapitalmarktgestützten Weiterentwicklung wurde seit dem Spätsommer 2025 die operative Struktur von WEISSENHAUS gezielt weiter professionalisiert. Ein neu aufgestelltes, international erfahrenes Managementteam sowie ein entsprechend besetzter Beirat ergänzen die Eigentümerperspektive um zusätzliche Hotel-, Betriebs- und Investmentexpertise und schaffen die Grundlage für die weitere Skalierung.



"WEISSENHAUS ist als Lebenswerk gedacht und nicht als kurzfristiges Investment", so Buettner. "Für die nächste Entwicklungsphase war es entscheidend, einen Partner zu finden, der diese Perspektive versteht und zugleich über fundierte Kapitalmarktexpertise verfügt. FINEXITY verbindet strategisches Verständnis und professionelle Strukturierung."



Derzeit läuft die Platzierung einer ersten tokenisierten, Grundschuld-besicherten Anleihe mit einem Volumen von 1,5 Mio. Euro, die über den FINEXITY-Handelsplatz notiert wurde. Die Emission richtet sich primär an Privatanleger und dient unter anderem der Erweiterung von Zimmerkapazitäten sowie der Aktualisierung von Möbeln, Einbauten und Ausstattung (FF&E). Die Transaktion verzeichnet bereits im Vorfeld eine substanzielle Nachfrage von institutionellen Investoren. Vor diesem Hintergrund wird der Fokus der nächsten Anleihe mit einem Gesamtvolumen von bis zu 20 Mio. Euro verstärkt auf institutionellen und semi-professionellen Investoren liegen. Eine Beteiligung von Privatanlegern ist perspektivisch selektiv und bei höheren Mindestinvestments vorgesehen. FINEXITY begleitet WEISSENHAUS hierbei ganzheitlich von der Equity Story über die Strukturierung bis hin zur Platzierung. Allein aus diesem Geschäft erwartet FINEXITY Umsätze im unteren siebenstelligen Euro-Bereich.



"Gerade bei außergewöhnlichen Assets wie WEISSENHAUS reicht eine klassische Finanzierungsperspektive nicht aus", ergänzt Michael Ost, stellvertretender Vorstandsvorsitzender FINEXITY Group. "Entscheidend sind eine glaubwürdige Story, Transparenz und ein sauber strukturierter Kapitalmarktzugang. Unsere tokenisierte Infrastruktur ermöglicht genau das - rechtskonform, skalierbar und investorenorientiert."





Disclaimer

Diese Bekanntmachung stellt kein öffentliches Angebot und keine Werbung für ein öffentliches Angebot zum Verkauf von Wertpapieren dar, insbesondere nicht im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 (Prospektverordnung).





Über FINEXITY

FINEXITY ist im Bereich Digital Assets mit Standorten in Deutschland, Schweiz, Liechtenstein und den Vereinigten Arabischen Emiraten tätig. Über eine eigens entwickelte OTC-Handelsplatzinfrastruktur vernetzt FINEXITY über 50 Emittenten von tokenisierten Private Market-Investments mit sechs Handelspartnern und über 84.000¹ registrierten Anlegern. Der Handelsplatz ermöglicht Investitionen in eine breite Auswahl alternativer Anlageklassen - darunter Private Equity, Private Credit, Immobilien, Infrastruktur, erneuerbare Energien und Collectibles. Zu den angeschlossenen Handelspartnern zählen neben unabhängigen Anlagevermittlern und Vermögensverwaltern auch Sparkassen und Volksbanken.



Ergänzt wird die Plattform durch ein inhouse Capital Markets Team, das Emittenten sowohl bei der effizienten Strukturierung als auch bei der Platzierung gegenüber privaten und professionellen Anlegern unterstützt. Mit dieser Kombination aus Handelsplatzinfrastruktur und Kapitalmarktkompetenz bietet FINEXITY die vollständige Wertschöpfungskette tokenisierter Wertpapiertransaktionen - von der Strukturierung und Tokenisierung über die Platzierung bis hin zum OTC-Handel und zur Abwicklung.



Die Gruppe hat in den vergangenen Jahren über 25 Millionen Euro an Wachstumskapital von Business Angels, strategischen Investoren als auch Venture Capital eingesammelt.



¹FINEXITY Group: 14.000 + Effecta GmbH: 70.000; Die angegebenen Zahlen sind Pro-forma-Zahlen, ungeprüft und dienen nur zur Veranschaulichung. Der Erwerb von 90,10 % der Effecta GmbH steht weiterhin unter dem Vorbehalt des erfolgreichen Abschlusses des Inhaberkontrollverfahrens.



Mehr Infos unter: www.finexity-group.com





ÜBER WEISSENHAUS

Das WEISSENHAUS Private Nature Luxury Resort ist ein privat geführtes Resort und erstreckt sich auf über 75 Hektar in direkter Strandlage an der Ostseeküste von Schleswig-Holstein. Die individuellen Zimmer, Villen und Suiten sind in den liebevoll restaurierten, historischen Gebäuden auf dem Gelände verteilt und verfügen zum Teil über eigene Gärten. Das Herzstück des Resorts ist das 400 Jahre alte Schloss, in dem sich unter anderem ein Restaurant, verschiedene Zimmer und Suiten sowie ein privates Kino befinden. Das Restaurant Bootshaus liegt direkt in den Dünen und bietet einen einmaligen Blick auf die Sonnenuntergänge über dem Meer. Die historische Reetscheune ist der perfekte Rahmen für Tagungen, Hochzeiten oder private Feiern. Die vielfach prämierte Schlosstherme bietet auf 3.000m² Raum für Erholung und Entspannung.



WEISSENHAUS wurde mehrfach international ausgezeichnet, unter anderem mit zwei MICHELIN Keys, 100/100 Punkten im Falstaff SPA Guide und 4/4 Lilien im Relax Guide.



Mehr Infos unter: www.weissenhaus.de



Medienkontakte FINEXITY

Robin Tillmann Sascha Dettmar

E-Mail: presse@finexity.com E-Mail: sascha@dettmar.email

Mobile: +49 175 389 7878 Mobile: +49 151 1007 0566





Medienkontakte WEISSENHAUS

Martin Elsner Jasmin Hill

E-Mail: melsner@weissenhaus.de E-Mail: jhill@weissenhaus.de

Tel: +49 (0) 4382 9262 1703 Tel: +49 (0) 4382 9262 1705







