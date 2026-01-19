Zug - Der Wirkstoffhersteller Polypeptide hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem kräftigen Umsatzplus und einer markanten Verbesserung der Profitabilität abgeschlossen. Treiber des Wachstums waren vor allem Wirkstoffe für Stoffwechselerkrankungen, darunter Anwendungen im stark wachsenden GLP-1-Bereich. Der Umsatz des Auftragsentwicklers und -herstellers von Peptiden stieg 2025 um 15,6 Prozent auf rund 389 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Montag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
