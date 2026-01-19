Das belgische Medizintechnik-Unternehmen kann zum Start in die neue Handelswoche über einen neuen Großauftrag berichten. Ion Beam Applications darf das Protonentherapiezentrum des renommierten MD Anderson Cancer Center modernisieren. Insgesamt soll die Gesellschaft drei hochmoderne Proteus-ONE-Systeme ausliefern.Ion Beam Applications setzte sich in einem öffentlich regulierten, wettbewerbsorientierten Ausschreibungsverfahren durch. Die Belgier werden sowohl bestehende Protonentherapie-Systeme erneuern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär