DJ PTA-News: Singulus Technologies Aktiengesellschaft: SINGULUS erhält neuen Auftrag für MicroLED-Beschichtungsanlage

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Singulus Technologies Aktiengesellschaft: SINGULUS erhält neuen Auftrag für MicroLED-Beschichtungsanlage

Kahl am Main (pta000/19.01.2026/08:00 UTC+1)

Pressemeldung

SINGULUS TECHNOLOGIES erhält neuen Auftrag für MicroLED-Beschichtungsanlage

Kahl am Main, 19. Januar 2026

SINGULUS TECHNOLOGIES hat einen Folgeauftrag für eine Beschichtungsanlage TIMARIS zur Herstellung von MicroLEDs erhalten. Nachdem der Kunde bereits eine erste Anlage dieses Typs in Betrieb genommen hatte, erweitert er nun seine bestehenden Produktionskapazitäten in den USA.

Die TIMARIS-Plattform ist für hochpräzise Beschichtungsprozesse ausgelegt und beantwortet die steigenden Anforderungen an industrielle MicroLED-Fertigungsprozesse. Durch den modularen Aufbau kann das System flexibel an unterschiedliche Prozess- und Produktionsanforderungen angepasst werden.

Lars Lieberwirth, Vorstand der SINGULUS TECHNOLOGIES AG: "Der erneute Auftrag unterstreicht die Wettbewerbsfähigkeit unserer Technologie im MicroLED-Umfeld. Unsere kontinuierlichen Entwicklungsaktivitäten im Halbleiterbereich zahlen sich damit konkret aus." "Marktstudien bestätigen diese Entwicklung", so Lieberwirth weiter. "Analysten der Yole Group gehen davon aus, dass 2025 die ersten kommerziellen MicroLED-Displays in die Produktion gehen. Damit entwickelt sich die Technologie von einer reinen Zukunftserwartung zu industrieller Realität."

Hintergrund: MicroLEDs sind kleine, selbstleuchtende Halbleiterbauelemente, die direkt Licht emittieren und im Mikrometerbereich gefertigt werden. Sie ermöglichen Displays mit hoher Helligkeit, langer Lebensdauer und sehr hoher Pixeldichte, insbesondere für anspruchsvolle industrielle und professionelle Anwendungen.

SINGULUS TECHNOLOGIES - Dünnschichttechnik und Oberflächenbehandlung SINGULUS TECHNOLOGIES entwickelt und baut innovative Maschinen und Anlagen für effiziente Produktionsprozesse in der Dünnschichttechnik und Oberflächenbehandlung, die weltweit in den Märkten Photovoltaik, Halbleiter, Medizintechnik, Verpackung, Glas & Automotive sowie Batterie & Wasserstoff zum Einsatz kommen.

Zu den Kernkompetenzen des Unternehmens zählen Verfahren der Beschichtungstechnik (Kathodenzerstäubung/PVD/ Sputtering, PECVD, Aufdampfen), Oberflächenbehandlung sowie nasschemische und thermische Produktionsverfahren. Im Halbleitersegment entwickelt und liefert das Unternehmen Vakuum-Beschichtungsanlagen unter anderem für Anwendungen in der Speicher-, Sensor- und Displaytechnik.

SINGULUS TECHNOLOGIES sieht Nachhaltigkeit als Chance, sich mit innovativen Produkten zu positionieren. Im Fokus stehen Umweltbewusstsein, die effiziente Nutzung von Ressourcen sowie die Vermeidung unnötiger CO2-Belastung.

Bei SINGULUS TECHNOLOGIES hat eine verantwortungsvolle und nachhaltige Unternehmensführung einen hohen Stellenwert.

SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103, D-63796 Kahl/Main, WKN A1681X / ISIN DE000A1681X5 Kontakt:

Maren Schuster, Investor Relations, Tel.: + 49 (0) 160 9609 0279

Bernhard Krause, Unternehmenssprecher, Tel.: +49 (0) 172 833 2224

www.singulus.de

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: Singulus Technologies Aktiengesellschaft Hanauer Landstraße 103 63796 Kahl am Main Deutschland Ansprechpartner: Bernhard Krause Tel.: +49 172 833 2224 E-Mail: bernhard.krause@singulus.de Website: www.singulus.de ISIN(s): DE000A1681X5 (Aktie) DE000A2AA5H5 (Anleihe) Börse(n): Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1768806000259 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

January 19, 2026 02:00 ET (07:00 GMT)