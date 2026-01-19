Neue Zollsorgen dürften den Wochenstart am deutschen Aktienmarkt zunächst verhageln. Für den Dax zeichnet sich ein deutlicher Rückschlag zurück unter die runde Marke von 25.000 Punkten ab. Eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax den Dax mit 24.938 Punkten bis zu 1,4 Prozent unter seinem Handelsschluss am Freitag. Für die Vorwoche insgesamt hatte der Dax nur ein kleines Plus behauptet, nachdem er zwischenzeitlich mit einer Bestmarke von 25.507 Punkten an seine Rekordrally vom Jahresauftakt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
