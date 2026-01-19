Trumps neue Strafzölle setzen am Montagmorgen auch europäische Luxusgüterhersteller unter Druck. Die Aktie von LVMH rutscht vorbörslich um knapp vier Prozent ab. Zusätzliche Belastung kommt von Analystenseite: Morgan Stanley stuft die Aktie ab und sieht kurzfristig nur begrenztes Kurspotenzial.Analyst Edouard Aubin hat die Aktie auf "Equal-Weight" mit einem Kursziel von 635 Euro herabgestuft. Er spricht von einer "Atempause", da LVMH zwar im Vergleich zum Vorjahr von einer verbesserten Branchendynamik ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär