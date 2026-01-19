Berlin (ots) -- Volker Fentz bringt Expertise, Leidenschaft und regionale Verbundenheit mit- Wiesbadener Standort soll vor allem durch Empfehlungen wachsenDie Quirin Privatbank in Wiesbaden wird seit dem 1. Januar 2026 von Volker Fentz, dem neuen Niederlassungsleiter, geführt. Der gebürtige Hesse bringt umfassende Expertise aus über 30 Jahren Berufserfahrung in der Betreuung von Individualkunden mit. Das derzeit sechsköpfige Team, das Fentz führt, betreut knapp 210 Millionen Euro von rund 600 Privatkundinnen und -kunden und soll in diesem Jahr personell noch weiterwachsen."Ich freue mich sehr darauf, die Quirin Privatbank in Wiesbaden und Umgebung fortan repräsentieren zu dürfen", so Volker Fentz. "Wir werden mit einem gezielten Empfehlungsmanagement die Bekanntheit der Bank vor Ort spürbar ausbauen und viele neue Kundinnen und Kunden für uns gewinnen."Zuvor war Fentz, nach Stationen bei der Unicredit sowie Berliner Volksbank als Bereichsleiter und Prokurist bei verschiedenen regionalen Volksbanken für Unternehmenskunden und gehobene Privatkunden verantwortlich. Fentz ist ausgebildeter Bankkaufmann und studierter Betriebswirt."Volker Fentz als Niederlassungsleiter war eine Empfehlung aus dem Wiesbadener Team heraus. Nach einem intensiven Kennenlernen war dann tatsächlich schnell klar: Das passt!", so Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender und Gründer der Quirin Privatbank. "Volker Fentz soll dem Standort wieder ein Gesicht geben und das Wachstum in der Region beschleunigen."Fentz freut sich auf die neue Aufgabe: "Karl Matthäus Schmidt als Innovator hat mich nachhaltig begeistert, ich teile diese Einstellung, immer nach vorn zu wollen. Die Quirin Privatbank ist eine der modernsten Privatbanken, die ich kenne - und dem Modell der unabhängigen Beratung gegen Honorar gehört meiner festen Überzeugung nach ohnehin die Zukunft. Viele gute Gründe also, die Verantwortung als Niederlassungsleiter zu übernehmen. Zudem bin ich Wiesbadener durch und durch und freue mich, die Quirin Privatbank in meiner Stadt vertreten zu können."Neben der persönlichen Vermögensberatung an den bundesweit 15 Standorten der Quirin Privatbank bietet das Unternehmen bereits seit 2013 auch eine digitale Geldanlage an, quirion (www.quirion.de). Bundesweit betreut die Quirin Privatbank zusammen mit ihrer Tochter quirion mehr als 10 Milliarden Euro von über 100.000 Kundinnen und Kunden.Über die Quirin Privatbank:Die Quirin Privatbank AG (www.quirinprivatbank.de) unterscheidet sich von anderen Privatbanken in Deutschland durch ihr Geschäftsmodell: 2006 hat die Bank die im Finanzbereich üblichen Provisionen abgeschafft und berät Privatanleger seitdem ausschließlich gegen Honorar, wie es beispielsweise auch beim Architekten, Steuerberater oder Rechtsanwalt der Fall ist. Neben dem Anlagegeschäft für Privatkunden wird der Unternehmenserfolg durch einen zweiten Geschäftsbereich getragen, die Beratung mittelständischer Unternehmen bei Finanzierungsmaßnahmen auf Eigen- und Fremdkapitalbasis (Kapitalmarktgeschäft). Die Quirin Privatbank hat ihren Hauptsitz in Berlin und betreut Kunden an 15 Standorten bundesweit. Im Privatkundengeschäft bietet die Bank Anlegern ein in Deutschland bisher einmaliges Betreuungskonzept, das auf kompletter Kostentransparenz und Rückvergütung aller offenen und versteckten Provisionen beruht.Pressekontakt:Janine PentzoldUnternehmenskommunikationQuirin Privatbank AGKurfürstendamm 119 in 10711 BerlinTelefon: +49 (0)30 89021-336E-Mail: janine.pentzold@quirinprivatbank.deOriginal-Content von: Quirin Privatbank AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63861/6198786