Goldpreis auf Rekordniveau: Tarifdrohung um Grönland treibt Gold Richtung 4.700 US-Dollar

Gold kratzt nach US-Zolldrohung im Grönland-Streit an 4.700 USD, Silber auf Rekord - Anleger suchen sichere Häfen. Was das für Edelmetalle bedeutet und warum Entwickler wie First Mining jetzt in den Fokus rücken.

Der Goldpreis markiert im asiatischen Handel neue Höchststände, nachdem US-Präsident Donald Trump neue Zölle gegen acht europäische Staaten in Aussicht gestellt hat. Auch Silber erreicht ein Rekordhoch.

Der Goldpreis hat am Montag im asiatischen Handel neue Allzeithochs erreicht und sich zeitweise der Marke von 4.700 US-Dollar je Unze angenähert. Auslöser der jüngsten Bewegung war erneut eine Mischung aus geopolitischer Unsicherheit und Erwartungen an sinkende US-Zinsen. Zusätzlichen Rückenwind erhielt der Markt, nachdem US-Präsident Donald Trump neue Zölle gegen acht europäische Staaten angedroht hat - im Zusammenhang mit seinem Vorstoß, die USA sollten Grönland erwerben.

Goldpreis steigt auf Rekordniveau: Tarifdrohung um Grönland treibt Gold Richtung 4.700 US-Dollar



