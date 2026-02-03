Goldprojekt Pickel Crow: First Mining: Partnerwechsel bringt frisches Kapital

Anzeige / Werbung

First Mining: Bellavista Resources steigt bei Pickle Crow ein und plant massiven Kapitaleinsatz

First Mining Gold Corp. (TSX: FF; Deutschlang: FMG) berichtet über eine wichtige Veränderung in der Eigentümerstruktur des Pickle Crow Goldprojekts. Joint-Venture-Partner FireFly Metals nämlich hat sich demnach darauf verständigt, seinen 70%-Anteil an PC Gold Inc. - der Projektgesellschaft, die Pickle Crow hält - an Bellavista Resources (ASX: BVR) zu verkaufen. Für First Mining bedeutet die Transaktion vor allem: Ein neuer Partner übernimmt die operative Rolle und kündigt zugleich an, erhebliches Kapital für die Weiterentwicklung des Projekts bereitstellen zu wollen!

Nach Angaben von First Mining umfasst die vereinbarte Gegenleistung 60 Millionen Bellavista-Aktien. Diese werden auf Basis des Preises einer parallel geplanten Finanzierung mit 45 Millionen AUD bewertet und sollen an die Aktionäre von FireFly verteilt werden. Zusätzlich sind 37,5 Millionen AUD in Form von Bellavista-Performance-Rechten Bestandteil der Transaktion. Parallel dazu plant Bellavista eine Kapitalaufnahme von 25 Millionen AUD zu einem Ausgabepreis von 0,75 AUD je Aktie. Damit ist der Deal nicht nur ein Eigentümerwechsel, sondern zugleich mit einem Finanzierungsschritt verbunden, der das Tempo der weiteren Arbeiten auf dem Goldprojekt Pickle Crow beschleunigen könnte!

First Mining ordnet den Vorgang dementsprechend als bedeutenden Meilenstein ein. CEO Dan Wilton spricht von einer "transformierenden" Transaktion für das Pickle Crow-Goldprojekt und betont, dass man FireFly für die geleistete Arbeit danke. Zugleich zeigt sich das First Mining-Management "sehr erfreut", künftig mit dem Bellavista-Team zusammenzuarbeiten, das nach Darstellung von First Mining Erfahrung darin habe, fortgeschrittene Goldprojekte durch die Entwicklungsphase zu führen.

Dabei wird das Managementteam von Bellavista explizit von First Mining hervorgehoben. Bellavista nämlich wird von Managing Director Glenn Jardine und Finance Director Peter Canterbury geführt. Beide werden als erfahrene Manager beschrieben, die zuvor De Grey Mining - einem alten Top-Pick von Goldinvest.de - bis zum Verkauf an Northern Star Resources im Mai 2025 begleitet haben. First Mining deutet an, dass diese Entwicklungserfahrung - gerade bei späten Projektphasen - für Pickle Crow von Bedeutung sein kann.

Buydown-Recht: Bellavista will auf 80% erhöhen, First Mining bleibt "free carried"

Neben dem unmittelbaren Anteilskauf enthält die Mitteilung einen zweiten, für die künftige Struktur zentralen Baustein: Bellavista hat laut First Mining angekündigt, sein Buydown-Recht ausüben zu wollen, um den eigenen Anteil am Pickle Crow Goldprojekt von 70% auf 80% zu erhöhen. Dafür soll Bellavista 3 Millionen CAD in bar an First Mining zahlen.

Kommt es zu diesem Schritt, verändert sich der Anteil von First Mining an PC Gold Inc. - und damit am Projekt - von 30% auf 20%. Für First Mining ist dabei vor allem die finanzielle Ausgestaltung wichtig: Der verbleibende Anteil wird als "free carried" bis zu einer Entscheidung zur Minenentwicklung beschrieben. Das bedeutet, dass First Mining bis zu diesem entscheidenden Projektmeilenstein keine anteiligen Projektkosten tragen soll. In der Praxis kann eine solche Struktur die Belastung für den Minderheitspartner in der Explorations- und Entwicklungsphase reduzieren, während gleichzeitig eine Beteiligung an einem späteren Minenentscheid bestehen bleibt.

Aus Projektperspektive zeigt dieser Mechanismus, wie Bellavista die Kontrolle über Pickle Crow stärken möchte. Für First Mining rückt damit das Rollenverständnis in den Vordergrund: Das Unternehmen bleibt am Pickle Crow Goldprojekt beteiligt, wird aber stärker in die Position eines Minderheitspartners mit Kostenfreistellung bis zur Minenentscheidung verschoben.

First Mining und das Portfolio: Pickle Crow als JV-Beteiligung neben kanadischen Kernprojekten

First Mining nutzt die Mitteilung auch, um die Einordnung des Unternehmensportfolios zu aktualisieren. Als Goldentwickler treibt First Mining zwei große kanadische Projekte voran: das Springpole Goldprojekt im Nordwesten Ontarios, für das eine Feasibility Study angelaufen ist und Genehmigungsaktivitäten laufen. Zudem verweist das Unternehmen auf das Duparquet Goldprojekt in Québec, das sich im PEA-Stadium befindet und an der Destor-Porcupine Fault Zone in der Abitibi-Region liegt. Darüber hinaus hält First Mining das Cameron Goldprojekt in Ontario sowie - aktuell - einen 30%-Anteil am Pickle Crow Goldprojekt, der bei Ausübung des Buydown-Rechts auf 20% sinken würde.

Mit dem Einstieg von Bellavista und der geplanten Finanzierung verschiebt sich der Erwartungshorizont für das Pickle-Crow Goldprojekt: Ein neuer Mehrheits- und künftig möglicherweise 80%-Partner übernimmt die Leitung, während First Mining eine kleinere, dafür bis zur Minenentscheidung kostenfreie Beteiligung behält.







Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung:?Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte:?Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.

Enthaltene Werte: CA3208901064