Drohender Iran-Konflikt: Gold wieder zurück über 5.100 USD je Unze

Goldpreis klettert über 5.100 USD: Trotz Supreme-Court-Urteil zu Zöllen treiben Iran-Risiko und Zinssenkungsfantasie Anleger in den sicheren Hafen.

Der Goldpreis hat am Freitag trotz eines juristisch und politisch bedeutsamen Urteils aus den USA nur kurz gezuckt - und anschließend seinen Aufwärtstrend praktisch unverändert fortgesetzt. Aktuell kostet eine Unze des gelben Metalls bereits deutlich mehr als 5.100 USD!

Hintergrund: Der U.S. Supreme Court kippte zentrale, von US-Präsident Donald Trump unter Berufung auf ein Notstandsgesetz verhängte Importzölle. Marktbeobachter hatten zwar erwartet, dass damit ein großer Unsicherheitsfaktor aus dem Markt genommen wird - doch am Ende dominierte beim Goldpreis weiterhin das bereits zuvor wirksame Gemisch aus Zinsfantasie, Risikoabsicherung und geopolitischer Nervosität.

Gold wieder über 5.100 USD: Drohender Iran-Konflikt primärer Preistreiber

