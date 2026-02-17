Schwankungen zu erwarten: Gold-Volatilität ist gekommen, um zu bleiben

Anzeige / Werbung

HSBC erwartet 2026 ein Goldjahr voller Volatilität: Schwächere Zinskorrelation, Zentralbankkäufe und geopolitische Impulse könnten den Preis stützen - aber mit deutlich heftigeren Schwankungen als Anleger es kennen.

Der Goldmarkt könnte 2026 vor allem durch eines geprägt werden: starke Schwankungen. Das ist die zentrale Botschaft der Edelmetallexperten der HSBC, die jetzt die Mechanik hinter den jüngsten Kursbewegungen einordnen - und dabei erklären, warum klassische Zusammenhänge am Markt heute weniger zuverlässig funktionieren als früher.

Für Anleger bedeutet das: Gold bleibt zwar ein wichtiger Baustein im Edelmetall-Universum, aber die Preisbildung wird stärker von Politik, Währungsfragen und neuen Käufergruppen beeinflusst als noch vor einigen Jahren.

Gold-Volatilität ist gekommen, um zu bleiben - Klassische Zusammenhänge verlieren an Bedeutung

