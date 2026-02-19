Over-Limit-Resultate: Norsemont erwartet erste Ergebnisse vom Goldprojekt Choquelimpie in Kürze!

Mit MV25-DD03 zielte Norsemont Mining auf die Choque-Zone in der Tiefe, unterhalb eines Bereichs, in dem das Ressourcenmodell 2025 höhere Goldgehalte ausweist. Das Bohrloch erreichte 275 Meter und schnitt vor allem argillisch alterierte porphyrische Einheiten; in der oberen Hälfte kamen zudem Abschnitte hydrothermaler Brekzie hinzu. Die Oxidation wird hier bis 12,5 Meter Bohrlochlänge angegeben - ein Detail, das später bei metallurgischen Überlegungen eine Rolle spielen kann.

MV25-DD04 (200 Meter) und MV25-DD05 (221 Meter) dienten ebenfalls der Erkundung der Choque-Zone. Beide Bohrungen berichten von einer Abfolge aus porphyrischen Gesteinen und Brekzienabschnitten; in MV25-DD04 wird eine Matrix aus überwiegend Pyrit beschrieben, in MV25-DD05 werden Brekzienkörper mit 10 bis 20% Sulfiden erwähnt, darunter Enargit. MV25-DD06 (225 Meter) testete erneut die Vizcacha-Zone und könnte nach Einschätzung des Teams darauf hindeuten, dass ein Brekzienkörper größer ist als bislang im Modell abgebildet.

Für Norsemont Mining ergibt sich daraus ein klarer Arbeitsplan: Erstens die verbleibenden Bohrungen der Phase 3 nach dem Wetterfenster fertigstellen, zweitens die ausstehenden Laborergebnisse vollständig einholen und drittens die Datenbasis für die bereits in Vorbereitung befindliche Phase 4 erweitern. Aussagen zu konkreten Goldgehalten will das Unternehmen machen, sobald die Assays vollständig vorliegen - die ersten Meldungen dazu stellt Norsemont Mining "in Kürze" in Aussicht.

