Over-Limit-Resultate: Norsemont erwartet erste Ergebnisse vom Goldprojekt Choquelimpie in Kürze!

Norsemont: 7 Tiefenbohrungen (1.650 m) auf Choquelimpie fertig - erste Assays im Quartal, Wetterpause bis April 2026; Phase 3 soll dann auf 20 Bohrungen/5.000 m abgeschlossen werden.
Norsemont Mining (CSE: NOM, OTC: NRRSF, Deutschland: LXZ1) meldet ein Update zum laufenden Bohrprogramm auf seinem Gold- und Kupferprojekt Choquelimpie in Chile. Nach Unternehmensangaben sind die ersten sieben Kernbohrungen (DDH) des Phase-3-Programms abgeschlossen. Insgesamt wurden dabei 1.650 Meter gebohrt. Ziel der Arbeiten ist es, u.a. höhergradige Goldzonen in der Tiefe besser nachzuzeichnen und damit zusätzliche Informationen für mögliche Erweiterungen der Ressource in einem Tagebau-Szenario zu gewinnen.
Der operative Zeitplan wird allerdings vom jährlich wiederkehrenden Wetterphänomen "Altiplano Winter" beeinflusst. Norsemont Mining hat daher angekündigt, die Bohrarbeiten vorübergehend zu unterbrechen. Nach aktueller Planung sollen die Arbeiten im April 2026 wieder aufgenommen werden, um das Phase-3-Programm wie vorgesehen abzuschließen: insgesamt 20 Bohrungen mit zusammen rund 5.000 Metern.
