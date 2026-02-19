Vancouver, British Columbia, 19. Februar 2026 / IRW-Press / Norsemont Mining Inc. (CSE: NOM, OTC: NRRSF, FWB: LXZ1) ("Norsemont" oder das "Unternehmen") freut sich, den Abschluss der ersten sieben (7) Bohrlöcher des Phase-3-Bohrprogramms über 1.650 m bekannt zu geben. Die Bohrungen haben wichtige Daten für die Erweiterung der hochgradigeren Zonen in die Tiefe geliefert. Das jährliche Wetterphänomen "Altiplano-Winter" hat eine Verschiebung der Bohrarbeiten erforderlich gemacht. Norsemont geht davon aus, dass die Witterungsbedingungen eine Wiederaufnahme der Bohrarbeiten im April 2026 ermöglichen werden, um das Phase-3-Bohrprogramm mit 20 DDH-Bohrlöchern auf insgesamt 5.000 m abzuschließen.

Die Bohrproben für das Bohrprogramm 2025 wurden an das Labor gesendet. Die ersten Ergebnisse von zwei (2) Bohrlöchern liegen bereits vor, wobei einige Abschnitte mit zunächst "Over-Limit"-Ergebnissen noch erneut analysiert werden müssen. Für weitere Bohrlöcher liegen ebenfalls Teilergebnisse vor. Die restlichen Analyseergebnisse werden voraussichtlich noch in diesem Quartal eintreffen.

Kommentare des Managements

Marc Levy, CEO von Norsemont, sagte:

"Wir haben zunächst sieben der geplanten 20 Bohrlöcher des Phase-3-Programms gebohrt, das im April fortgesetzt werden soll. Die Planung und Genehmigung für ein umfangreicheres Phase-4-Programm im Jahr 2026 ist im Gange. Wir freuen uns, dass die Bohrungen 2025 bei Choquelimpie in der Tiefe hochgradigere hydrothermale Brekzienkörper durchschnitten haben, was das Vertrauen in die Erweiterung der Tagebauressource und die Gesamtgröße und -mächtigkeit der Brekzienschlote stärkt. Wir freuen uns darauf, in Kürze die ersten Analyseergebnisse bekannt zu geben."

Das Phase-3-Bohrprogramm

Im Rahmen des Phase-3-Bohrprogramms 2025 bei Choquelimpie wurden die neigungsabwärtsgerichteten Erweiterungen der hochgradigeren Goldmineralisierung (>1 g/t Au) innerhalb der hydrothermalen Brekzienzonen erfolgreich bewertet (Abbildung 1). Es wurden sieben Bohrlöcher auf insgesamt etwa 1.650 m abgeschlossen. Die Details dieses Programms sind in Abbildung 1 und Tabelle 1 dargestellt.

Abbildung 1: Karte der Phase-3-Bohrlochstandorte

Tabelle 1: Datei der Phase-3-Bohransatzpunkte

DV Drilling hat mit einem Devic-Gyroskop Bohrlochvermessungen durchgeführt.

Alle geteilten Bohrkernproben wurden zur geochemischen Analyse an Activation Geological Services SpA (AGS) gesendet. Die Proben wurden in der Einrichtung von AGS in Antofagasta, Chile, vorbereitet und werden im geochemischen Labor von AGS in Coquimbo, Chile, analysiert. Das Labor ist gemäß ISO 17025 zertifiziert. Die Goldgehalte werden mittels Brandprobe (AGS-Code AU-FA30) ermittelt. Bohrintervalle, die einen gewissen Oxidationsgrad aufweisen, werden zusätzlich mit der cyanidlöslichen Goldmethode (AUCN) analysiert.

Die Proben werden außerdem mittels Massenspektrometer (MS TD60) auf 60 Elemente, einschließlich Silber, analysiert. Darüber hinaus werden Silber und bestimmte Basismetalle mittels Atomabsorption erneut untersucht, wenn der Ausgangswert für ein bestimmtes Element über der Genauigkeitsgrenze ("Over-Limit") für diese Methode liegt. Der "Over-Limit"-Wert für Silber liegt bei 100 ppm, für Kupfer bei 10.000 ppm, für Blei bei 5.000 ppm und für Zink bei 10.000 ppm.

MV25-DD01

Die Analyseergebnisse für DD01 liegen vor, obwohl einige Abschnitte mit zunächst "Over-Limit"-Werten noch erneut analysiert werden müssen. Das Bohrloch durchschnitt die hydrothermale Brekzie Vizcacha (Abbildung 2) wie vorhergesagt.

Abbildung 2: Fotos der hydrothermalen Brekzie in Bohrloch DD-01

Anmerkung: Hydrothermale Brekzie: Dazit-Porphyr-Fragmente in dunkelgrauer hydrothermaler Grundmasse.

Tiefenmarkierung bei 9,2 m am oberen Bildrand.

Anmerkung: Hydrothermale Brekzie mit starker Sulfidmineralisierung. Das linke Bild zeigt einen NQ-Kernschnitt, das rechte Bild ist vergrößert (beachten Sie das gelbe Mineral hinsichtlich Maßstab und Position).

MV25-DD02

Bohrloch MV25-DD02 wurde bis zu einer Länge von 239 m abgeschlossen. Das Bohrloch durchschnitt vorwiegend die hydrothermale Brekzie Vizcacha vom Bohrkragen bis in eine Tiefe von 145 m. Brekziöser Dazit-Andesit-Porphyr (DAP) dominierte den tieferen Teil des Bohrlochs mit reichlich (lokal bis zu 20 %) Sulfidmineralisierung.

MV25-DD03

Bohrloch MV25-DD03 wurde (bis in eine Tiefe von 275 m) gebohrt, um die Zone Choque (Abbildung 1 und Tabelle 1) in der Tiefe unterhalb jenes Bereichs zu erkunden, in dem im Ressourcenmodell von 2025 (Wilson, 2025) höhere Goldgehalte berechnet wurden (Abbildung 3). Das Bohrloch durchschnitt argillitisch alterierten DAP. In der oberen Hälfte des Bohrlochs wurden auch Abschnitte mit hydrothermaler Brekzie (Abbildung 4, unterer Bereich) durchschnitten, die den DAP überlagern. Der Porphyr ist bis in eine Bohrlochtiefe von 12,5 m oxidiert.

Abbildung 3: Querschnitt von DD03

Anmerkungen: 1) Die Schnittlinie ist in Abbildung 1 dargestellt; 2) Nord-Süd-Schnitt, Blickrichtung Osten; 3) Blockmodellgehalte in g/t Au und 4) Blockmodelldarstellung gefiltert auf > 0,20 g/t Au.

Abbildung 4: Kern von DD-03

MV25-DD04

Bohrloch MV25-DD04, das ebenfalls zur Erkundung der Zone Choque (Abbildung 1 und Tabelle 1) konzipiert wurde, wurde bis zu einer Länge von 200 m abgeschlossen (Abbildung 5). Die Lithologie des oberen Teils des Bohrlochs wird von Dazit-Andesit-Porphyr (DAP) dominiert, gefolgt von einem Abschnitt mit einer hydrothermalen Brekzie. Die Brekzie enthält Gesteinsfragmente aus DAP und einer zuvor gebildeten hydrothermalen Brekzie in einer Grundmasse, die überwiegend aus Pyrit besteht. Zwischen 50 und 200 m (Ende des Bohrlochs) wurde DAP mit einer Quarz-Serizit-Alteration und einem Sulfidgehalt von 5 bis 10 % durchschnitten.

Abbildung 5: Querschnitt von DD04

Anmerkungen: 1) Die Schnittlinie ist in Abbildung 1 dargestellt; 2) Nord-Süd-Schnitt, Blickrichtung Osten; 3) Blockmodellgehalte in g/t Au und 4) Blockmodelldarstellung gefiltert auf > 0,20 g/t Au.

MV25-DD05

MV25-DD05 wurde zur Erkundung der Zone Choque (Abbildung 1 und Tabelle 1) bis in eine Tiefe von 221 m gebohrt (Abbildung 6). Das Bohrloch durchschnitt hydrothermale Brekzienkörper der Zone Choque und Quarz-Serizit-alterierten DAP (mit einem Sulfidgehalt von 3 bis 10 %). Die hydrothermalen Brekzienkörper weisen einen Sulfidgehalt von insgesamt 10 bis 20 % auf, einschließlich Enargit.

Abbildung 6: Querschnitt von DD05

Anmerkungen: 1) Die Schnittlinie ist in Abbildung 1 dargestellt; 2) Nord-Süd-Schnitt, Blickrichtung Westen; 3) Blockmodellgehalte in g/t Au und 4) Blockmodelldarstellung gefiltert auf > 0,20 g/t Au.

MV25-DD06

MV25-DD06 wurde zur Erkundung der Zone Vizcacha (Abbildung 1 und Tabelle 1) bis in eine Tiefe von 225 m gebohrt. Das Bohrloch durchschnitt eine Dazit-Andesit-Brekzie (DAB) sowie eine hydrothermale Brekzie. Die DAB ist Quarz-Serizit-alteriert und weist einen Sulfidgehalt von 5 bis 10 % auf. Die hydrothermale Brekzie wird in der Regel von einer Grundmasse mit polylithischen Gesteinsfragmenten gestützt und weist eine Sulfidmineralisierung von 7 bis 10 % auf. Darüber hinaus könnte dieser hydrothermale Brekzienkörper umfangreicher sein als zurzeit modelliert (schwarze Umrandung in Abbildung 7).

Abbildung 7: Querschnitt von DD06

Anmerkungen: 1) Die Schnittlinie ist in Abbildung 1 dargestellt; 2) Nord-Süd-Schnitt, Blickrichtung Osten; 3) Blockmodellgehalte in g/t Au und 4) Blockmodelldarstellung gefiltert auf > 0,20 g/t Au.

Das Phase-3-Explorationsprogramm wurde von Roman Flores, einem qualifizierten Sachverständigen (Q.P.) gemäß der Commission Minera Chile, geleitet.

Referenzen:

Wilson, S. E., 2025, NI 43-101 Technical Report for the Choquelimpie Au-Ag Project Region 1 Chile, 115p.

Qualifizierter Sachverständiger

David Flint, MSc, AIPG-CPG und Chefgeologe von Norsemont Mining Inc., ein qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Marketingvertrag

Das Unternehmen gibt bekannt, dass es i2i Marketing Group LLC ("i2i") (E-Mail: contact@i2illc.com; Anschrift: 1107 Key Plaza #222, Key West FL 33040; Telefon: 2403154665) beauftragt hat. Die Beauftragung von i2i soll die Marktpräsenz des Unternehmens stärken und sein Programm zur Kommunikation mit den Aktionären erweitern. Die Dienstleistungen werden das Management der Erstellung von Inhalten, die Suche nach Autoren, das Projektmanagement und den Medienvertrieb umfassen. Die Dienstleistungen werden am oder um den 2. März 2026 beginnen. Joe Grubb und Kailyn White sind die Geschäftsinhaber von i2i. Gemäß den Bedingungen des Abkommens wird i2i für einen Zeitraum von zunächst sechs Monaten für eine Barvergütung in Höhe von insgesamt 300.000 USD beauftragt, wobei die Option auf eine Verlängerung über diesen Zeitraum hinaus besteht. Nach Kenntnis des Unternehmens besitzt i2i Marketing Group LLC weder direkt noch indirekt eine Beteiligung an den Wertpapieren des Unternehmens.

Im Namen des Boards,

NORSEMONT MINING INC.

Marc Levy

CEO & Chairman

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83074Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83074&tr=1



