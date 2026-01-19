Die Aktien aus der europäischen Automobilbranche sind zum Wochenstart heftig unter Druck geraten. Das belastet jetzt die Papiere von BMW, Volkswagen etc. und so geht es jetzt weiter. Das Risiko weiterer Importzölle der USA auf Einfuhren europäischer NATO-Staaten hat am Montag vor allem die Kurse deutscher Automobilhersteller belastet. Aktien von BMW, Volkswagen und Co. unter Druck Auf Tradegate büßten BMW, Volkswagen, Mercedes-Benz und Porsche zwischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE