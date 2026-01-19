Frankfurt - Nach den Zoll-Drohungen des US-Präsidenten Donald Trump im Streit um Grönland befindet sich Europa auf Kollisionskurs mit den Vereinigten Staaten. Bei einem Sondergipfel der europäischen Staats- und Regierungschefs Ende der Woche dürfte es auch um milliardenschwere Gegenmassnahmen gehen, die der EU als Option zur Verfügung stehen. «Wir werden stets unsere strategischen wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Interessen schützen», ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab