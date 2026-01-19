Daimler Truck (DTG) gab die Verkaufszahlen für das Geschäftsjahr 2025 bekannt und schloss das Jahr mit gemischten Ergebnissen ab, wobei die saisonalen Effekte die Auslieferungen im vierten Quartal begünstigten. Mercedes-Benz Trucks profitierte von Nachholeffekten in Europa, während Trucks North America weiterhin mit Herausforderungen konfrontiert war, die durch vorsichtige Flotteninvestitionen aufgrund von Zöllen und geopolitischen Unsicherheiten bedingt sind. Trucks Asia blieb stabil, und Daimler Buses verzeichnete ein moderates Wachstum. Insgesamt zeigt der globale Lkw-Markt gemischte Signale. Temporäre Nachfragespitzen in Europa sind auf Nachholeffekte nach mehreren schwachen Verkaufsjahren zurückzuführen, während breitere makroökonomische Schwächen, Unsicherheiten in den USA und Handelskonflikte sich negativ auswirken. Vor diesem Hintergrund bleiben wir vorsichtig und halten unsere Verkaufsempfehlung bei einem Kursziel von 30,00 EUR aufrecht. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/daimler-truck-holding-ag
© 2026 mwb research