Die Revo Hospitality Group hat einen Insolvenzantrag in Eigenverwaltung gestellt, nachdem sie eine weitgehend selbstverschuldete Liquiditätskrise durch eine übermäßig aggressive, fremdfinanzierte Expansion erlitten hat, zu der auch die Übernahme von mehr als 60 H-Hotels gehört. Obwohl der Restrukturierungsprozess Revo möglicherweise das Überleben sichern kann, wird die Insolvenz voraussichtlich das Vertrauen in die Marke bei Hotelketten und institutionellen Investoren beeinträchtigen, was potenziell Raum für Wettbewerber schafft. Diese Situation bietet klare Chancen für MHP Hotel, die von Vertragskündigungen oder -abläufen profitieren und selektiv attraktive Objekte im Upper Upscale und Luxussegment aus dem Portfolio von Revo erwerben könnte. Insgesamt bekräftigt die Entwicklung unseren positiven langfristigen Wachstumsausblick für MHP und unterstützt das bestätigte Kursziel von 3,30 EUR sowie das BUY-Rating. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/mhp-hotel-ag
© 2026 mwb research