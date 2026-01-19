All for One Group aus Filderstadt legt strategisch nach: Der IT-, Consulting- und Service-Provider übernimmt 100 Prozent der Anteile am internationalen Procurement-Spezialisten und SAP Gold Partner apsolut. Ein entsprechender Kaufvertrag ist unterschrieben, der Closing-Termin ist - vorbehaltlich der üblichen Bedingungen - für das erste Quartal 2026 vorgesehen. Mit dem Deal holt sich All for One eine der ersten Adressen im SAP-basierten Beschaffungswesen ins Haus - und schärft damit das eigene Profil als Partner für ganzheitliche SAP-Transformation deutlich nach. SAP Procurement + SAP Cloud: Zwei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Magazin