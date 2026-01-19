Marktbericht für den 19. Januar 2026: Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenauftakt ohne klare Richtung. Nach der starken Bewegung der vergangenen Wochen hat sich das Tempo spürbar verlangsamt. Der DAX pendelt in der Nähe seines jüngsten Hochs, während Anschlusskäufe ausbleiben. Anleger agieren vorsichtiger und warten auf neue Impulse aus der Unternehmensberichterstattung und von der Zinsseite. Am Rentenmarkt bleibt das Umfeld anspruchsvoll. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen bewegt sich weiter um die Marke von 2,8 %, was insbesondere wachstumsstarke Titel unter Bewertungsdruck hält. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwertewelt