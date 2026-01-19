2025 leistete Photovoltaik in Deutschland erstmals einen größeren Beitrag zur Stromversorgung als Braunkohle, der Zubau blieb jedoch klar hinter den Klimazielen zurück. Besonders der Rückgang bei Aufdach- und Kleinanlagen bremst die dezentrale Energiewende spürbar. So eine Marktanalyse der PV-Großhändlerin EWS GmbH & Co. KG. Anlagen unter 100 kWp seit zwei Jahren rückläufigMit einem Zubau von 1.063 Kilowattpaek (kWp) im Dezember bleibt der Jahreszubau unter dem Vorjahresniveau. Während große Anlagen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
