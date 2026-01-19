© Foto: Uwe Lein/dpaRot soweit das Auge reicht: Europas Autobauer geraten nach den US-Zoilldrohungen zum Wochenstart kräftig unter Druck. Unterdessen hat Berenberg seine Ratings für den Sektor überarbeitet. Welche Aktie ist jetzt ein Kauf?Nachdem US-Präsident Donald Trump am Wochenende im Konflikt um Grönland neue Strafzölle auf EU-Waren angekündigt hatte, gehen die Aktien der europäischen Autobauer zum Wochenstart in die Knie. Eine halbe Stunde nach Xetra-Start notieren die Aktien von Mercedes, BMW, Porsche und VW allesamt zwischen 3 und 5 Prozent im Minus. Auch Zulieferer wie Infineon, Continental und Aumovio geraten unter Druck. "Welche Zölle am Ende auf beiden Seiten drohen könnten, ist kaum absehbar. …Den vollständigen Artikel lesen
