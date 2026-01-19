DOUGLAS, Europas führender Anbieter für Premium Beauty, ist in einem nach wie vor schwierigen Konsumumfeld mit relativ stabilen Zahlen in das Geschäftsjahr 2025/26 gestartet. Nach vorläufigen Angaben legte der Umsatz im ersten Quartal (1. Oktober bis 31. Dezember 2025) von 1,65 auf 1,67 Mrd. Euro zu - ein Plus von 1,7 % gegenüber einem starken Vorjahresquartal, in dem Douglas ohne die mittlerweile verkaufte Online-Apotheke Disapo noch 6,5 % Wachstum geschafft hatte. Das ist kein Wachstumssprung, aber auch kein Einbruch: Douglas verteidigt sein Umsatzniveau - in einem Umfeld, in dem Konsumlaune ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Magazin