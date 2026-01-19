Gegen den Trend legt die Bayer-Aktie am Montag stark zu. Denn es gibt wichtige Bewegungen in den ewigen Schadenersatz-Streitigkeiten um Glyphosat. Damit könnte das Thema ein für alle Mal beendet werden. Der Pharmakonzern Bayer kann sich im ewigen Streit um Schadenersatzforderungen in Zusammenhang dem Unkrautvernichter Glyphosat Hoffnung auf ein Grundsatzurteil des obersten US-Gerichtes machen. Der Supreme Court stimmte am Freitag zu, den Fall "Durnell" ...Den vollständigen Artikel lesen ...
