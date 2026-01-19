© Foto: Patrick Pleul - dpa-ZentralbildDer Supreme Court nimmt den Durnell-Fall an und eröffnet Bayer die Chance auf ein Grundsatzurteil, das tausende Roundup-Klagen schwächen könnte. Die Aussicht auf rechtliche Klarheit lässt die Aktie deutlich haussieren.Der Oberste Gerichtshof der USA hat entschieden, den sogenannten Durnell-Fall im Zusammenhang mit den Glyphosat-Klagen gegen Bayer zu überprüfen. Eine Entscheidung wird bis Juni erwartet. Bayer erklärte am 16. Januar, die Überprüfung könne helfen, die Klageflut einzudämmen, da sie eine bestehende Uneinigkeit unter US-Berufungsgerichten klären könnte: nämlich ob Bundesrecht staatliche Warnhinweisklagen zu Roundup, dem glyphosathaltigen Herbizid des Konzerns, überstimmt. Bereits …Den vollständigen Artikel lesen
