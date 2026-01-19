Der Gesundheitskonzern Fresenius geht die nächste Zusammenarbeit im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) ein. Nachdem die Gesellschaft über mAbxience bereits Anfang Dezember eine Partnerschaft mit HP in diesem Zukunftsmarkt eingefädelt hat, soll nun mit keinem geringeren als SAP die digitale Gesundheitsversorgung vorangebracht werden.Gemeinsam würden die Unternehmen das digitale Rückgrat für eine souveräne, interoperable und KI-gestützte Gesundheitsversorgung schaffen, heißt es in einer Pressemitteilung. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
