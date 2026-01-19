EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Evonik Industries AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Evonik Industries AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 04.03.2026
Ort: https://www.evonik.com/de/investor-relations/Reporting/archive-annual-financial-statements-evonik-industries-ag.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 04.03.2026
Ort: https://www.evonik.com/en/investor-relations/Reporting/archive-annual-financial-statements-evonik-industries-ag.html
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 04.03.2026
Ort: https://www.evonik.com/de/investor-relations/Reporting/archive-financial-reports.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 04.03.2026
Ort: https://www.evonik.com/en/investor-relations/Reporting/archive-financial-reports.html
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Evonik Industries AG
|Rellinghauser Straße 1-11
|45128 Essen
|Deutschland
|Internet:
|www.evonik.com
