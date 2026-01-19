David Ward, CEO von Oxford PV, sprach mit dem pv magazine auf der WFES-Veranstaltung in Abu Dhabi über die Aussichten seines Unternehmens und die Perowskit-Silizium-Tandem-Photovoltaik-Technologie. Er erklärte, dass Oxford PV seine Produktion über Deutschland hinaus ausweite und sich gleichzeitig auf globale Lizenzpartnerschaften konzentriere. von pv magazine Global Der in Deutschland ansässige Perowskit-Photovoltaik-Spezialist Oxford PV plant, seine Perowskit-Silizium-Tandem-Produkte im Jahr 2028 in Serie zu produzieren, vor allem aufgrund von Verbesserungen der Tandem-Zuverlässigkeit und kontinuierlichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
