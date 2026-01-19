Zürich - Die neue Studie des Institute of Business Value von IBM berichtet, dass 81 % der befragten deutschen und 73 % der befragten Schweizer Führungskräfte erwarten, dass KI bis 2030 einen signifikanten Beitrag zu ihrem Umsatzleisten wird - gegenüber 43 % in Deutschland und 30 % in der Schweiz heute -, doch nur wenige (25 % der deutschen gegenüber 20 % der Schweizer Befragten) haben eine klare Vorstellung davon, woher dieser Umsatz kommen werden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
