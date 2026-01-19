Zürich - Das Zürcher Startup MyBikePlan, das sich seit seiner Gründung 2019 zum grössten Buy-Now-Pay-Later-Anbieter für Velos und E-Bikes der Schweiz entwickelt hat, wird von der JobRad Holding SE mit Sitz in Freiburg (DE) übernommen. Das Startup bietet schicke Velos, E-Bikes und Zubehör per Ratenzahlung zu 0 % Zinsen über seine eigene Online-Plattform MyBikePlan.ch und seit Frühling 2025 auch in seinem ersten Store im Herzen der Stadt Zürich an. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
