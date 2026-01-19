Mit einem Kursrückgang von fast -4% ist die LMVH-Aktie am Montagmorgen einer der schwächsten Werte unter den europäischen Großunternehmen. Bereits letzte Woche ging es um über -7% mit dem französischen Luxusgüterkonzern bergab. Was belastet die LVMH-Aktie so stark und ergibt sich für Anleger hier eine gute Einstiegsgelegenheit? Trump schwingt die Zollkeule Hauptbelastungsfaktor zum Wochenbeginn ist einmal mehr US-Präsident Trump. Aufgrund der Tatsache, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de