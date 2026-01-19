Mit einem Minus von über -3% setzt die Porsche-Aktie ihre katastrophale Performance der letzten Tage fort. Bereits in der vergangenen Handelswoche ging es um knapp über -10% mit dem Kurs des Sportwagenbauers nach unten. Was drückt schon wieder auf den Kurs und müssen sich Anleger auf das nächste Allzeittief gefasst machen? Die nächste Zollkeule Die Kursbelastung der Porsche-Aktie hat mal wieder einen altbekannten Namen: Donald Trump. Der US-Präsident ...Den vollständigen Artikel lesen ...
