- BARCLAYS RAISES HSBC PRICE TARGET TO 1400 (1230) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES STANDARD CHARTERED TARGET TO 1900 (1600) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES JOHNSON SERVICE GROUP PRICE TARGET TO 205 (195) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES SIGMAROC PRICE TARGET TO 130 (120) PENCE - 'HOLD' - BOFA RAISES IAG PRICE TARGET TO 530 (490) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES VODAFONE PRICE TARGET TO 100 (85) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS DUNELM GROUP TARGET TO 1200 (1360) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 2950 (3000) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS SEVERN TRENT TARGET TO 2950 (3000) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES GENUS PRICE TARGET TO 3300 (3100) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES HALMA PRICE TARGET TO 3980 (3800) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1250 (1150) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES PENNON GROUP PRICE TARGET TO 600 (580) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES POLAR CAPITAL PRICE TARGET TO 750 (700) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 2500 (2350) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 14550 (13790) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES SCHRODERS PRICE TARGET TO 395 (380) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES WEIR GROUP PRICE TARGET TO 3000 (2900) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS BARRATT REDROW PRICE TARGET TO 414 (447) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS BELLWAY PRICE TARGET TO 3461 (3476) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 132 (140) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES PERSIMMON PRICE TARGET TO 1819 (1815) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS 3I GROUP PRICE TARGET TO 3250 (3625) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS DUNELM GROUP PRICE TARGET TO 1200 (1300) PENCE - 'OUTPERFORM'
