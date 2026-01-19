Original-Research: UmweltBank AG - von GBC AG
Einstufung von GBC AG zu UmweltBank AG
Privatkundengeschäft wächst im vierten Quartal stark
Für das laufende Geschäftsjahr 2026 rechnet das Management der UmweltBank mit einer Fortsetzung der positiven Entwicklung im Privatkundengeschäft und erwartet einen Anstieg der Privatkundeneinlagen auf 5,4 Mrd. €. Die Kundenzahl soll um rund 75.000 auf 260.000 steigen. Insbesondere bei den Kundeneinlagen wird ein stärkeres Wachstum erwartet als im bisherigen Szenario, welches einen Anstieg der Kundeneinlagen auf 5,0 Mrd. € unterstellt hatte. Grundsätzlich geht die Gesellschaft von einem höheren Einlagenvolumen je Kunde aus, was sicherlich der positiven Entwicklung im vierten Quartal 2025 geschuldet ist. Wie bisher kommuniziert, sollen die im vergangenen Geschäftsjahr eingeführten Produkte (Girokonto, digitale Anlageberatung etc.) sowie die Ausschöpfung von Cross-Selling-Potenzialen hierzu beitragen. Zudem könnten neue Aktionen opportunistisch aufgesetzt werden.
Wie erwartet, hat sich das Firmenkundengeschäft hingegen rückläufig entwickelt. Mit rund 120 Mio. € lag das Neukreditvolumen (Q4 2025: rund 47 Mio. €) unterhalb der bereits zu den 9-Monatszahlen 2025 reduzierten Prognose eines Neukreditvolumens von 200 bis 250 Mio. €. Insgesamt dürfte sich das ausstehende Kreditvolumen damit reduziert haben. Diese Entwicklung war vor dem Hintergrund der zunächst kapitalschonenden Vorgehensweise der UmweltBank AG bei der Neukreditvergabe zu erwarten. Nach der im September 2025 durchgeführten Kapitalerhöhung verfügt die Gesellschaft nun über einen deutlich höheren Kapitalpuffer. Gemäß vorläufigen Zahlen liegt die Gesamtkapitalquote zum 31.12.2025 bei rund 17,0 % und weist damit einen komfortablen Puffer zur Gesamtkapitalanforderung in Höhe von 15,6 % auf. In der Pressemitteilung bekräftigte die UmweltBank AG ihre Erwartung, dass für 2026 mit einer Reduktion der Kapitalanforderungen zu rechnen ist. In diesem Zusammenhang ist die zum 14. Juli 2025 beendete Tätigkeit des von der BaFin eingesetzten Sonderbeauftragten wichtig, da dies ein Beleg für die erzielten aufsichtsrechtlichen Fortschritte ist.
Mit der Pressemitteilung bestätigt das Management der UmweltBank sowohl das im Rahmen des letztjährigen Capital Markets Day vorgestellte Wachstumsszenario als auch die Ergebnisprognose für 2025. Die vorläufigen Zahlen für 2025 sowie die Prognose für 2026 werden am 25.02.2026 veröffentlicht. Bis dahin behalten wir unsere Prognosen und unser Kursziel unverändert bei.
