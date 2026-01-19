Original-Research: UmweltBank AG - von GBC AG



Einstufung von GBC AG zu UmweltBank AG Unternehmen: UmweltBank AG ISIN: DE0005570808 Anlass der Studie: Research Comment Empfehlung: Kaufen Kursziel: 9,40 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2026 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann

Privatkundengeschäft wächst im vierten Quartal stark



Gemäß der aktuellen Pressemitteilung hat die UmweltBank AG im vierten Quartal 2025 ein starkes Wachstum im Privatkundengeschäft erzielt. Insgesamt stieg die Anzahl der Privatkunden im Geschäftsjahr 2025 auf 184.000. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Wachstum von rund 29.000 Kunden. Mit rund 23.000 neuen Kunden war das vierte Quartal dabei hauptverantwortlich für diesen Anstieg. Zwar blieb die Anzahl der Neukunden hinter den ursprünglichen Erwartungen zurück, die bis zum Geschäftsjahresende 2025 einen Anstieg auf 210.000 Kunden prognostiziert hatten, bei den Privatkundeneinlagen konnte das Kreditinstitut jedoch die ambitionierte Prognose exakt erfüllen. Diese legten auf den prognostizierten Wert von 4,3 Mrd. € (VJ: 3,5 Mrd. €) um rund 0,8 Mrd. € erheblich zu. Auch hier war das vierte Quartal 2025 mit einem Zugang der Kundeneinlagen von mehr als 0,4 Mrd. € für den wesentlichen Teil des im Gesamtjahr verzeichneten Einlagenzugangs verantwortlich. Der wichtigste Treiber hinter der erfolgreichen Entwicklung im vierten Quartal dürfte die seit Oktober 2025 laufende Tagesgeld-Aktion sein, die für die ersten drei Monate 3,0 % garantiert. Darüber hinaus dürfte auch das im zweiten Halbjahr 2025 eingeführte Girokonto dazu beigetragen haben.



Für das laufende Geschäftsjahr 2026 rechnet das Management der UmweltBank mit einer Fortsetzung der positiven Entwicklung im Privatkundengeschäft und erwartet einen Anstieg der Privatkundeneinlagen auf 5,4 Mrd. €. Die Kundenzahl soll um rund 75.000 auf 260.000 steigen. Insbesondere bei den Kundeneinlagen wird ein stärkeres Wachstum erwartet als im bisherigen Szenario, welches einen Anstieg der Kundeneinlagen auf 5,0 Mrd. € unterstellt hatte. Grundsätzlich geht die Gesellschaft von einem höheren Einlagenvolumen je Kunde aus, was sicherlich der positiven Entwicklung im vierten Quartal 2025 geschuldet ist. Wie bisher kommuniziert, sollen die im vergangenen Geschäftsjahr eingeführten Produkte (Girokonto, digitale Anlageberatung etc.) sowie die Ausschöpfung von Cross-Selling-Potenzialen hierzu beitragen. Zudem könnten neue Aktionen opportunistisch aufgesetzt werden.



Wie erwartet, hat sich das Firmenkundengeschäft hingegen rückläufig entwickelt. Mit rund 120 Mio. € lag das Neukreditvolumen (Q4 2025: rund 47 Mio. €) unterhalb der bereits zu den 9-Monatszahlen 2025 reduzierten Prognose eines Neukreditvolumens von 200 bis 250 Mio. €. Insgesamt dürfte sich das ausstehende Kreditvolumen damit reduziert haben. Diese Entwicklung war vor dem Hintergrund der zunächst kapitalschonenden Vorgehensweise der UmweltBank AG bei der Neukreditvergabe zu erwarten. Nach der im September 2025 durchgeführten Kapitalerhöhung verfügt die Gesellschaft nun über einen deutlich höheren Kapitalpuffer. Gemäß vorläufigen Zahlen liegt die Gesamtkapitalquote zum 31.12.2025 bei rund 17,0 % und weist damit einen komfortablen Puffer zur Gesamtkapitalanforderung in Höhe von 15,6 % auf. In der Pressemitteilung bekräftigte die UmweltBank AG ihre Erwartung, dass für 2026 mit einer Reduktion der Kapitalanforderungen zu rechnen ist. In diesem Zusammenhang ist die zum 14. Juli 2025 beendete Tätigkeit des von der BaFin eingesetzten Sonderbeauftragten wichtig, da dies ein Beleg für die erzielten aufsichtsrechtlichen Fortschritte ist.



Mit der Pressemitteilung bestätigt das Management der UmweltBank sowohl das im Rahmen des letztjährigen Capital Markets Day vorgestellte Wachstumsszenario als auch die Ergebnisprognose für 2025. Die vorläufigen Zahlen für 2025 sowie die Prognose für 2026 werden am 25.02.2026 veröffentlicht. Bis dahin behalten wir unsere Prognosen und unser Kursziel unverändert bei.



