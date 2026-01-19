© Foto: Mads Claus Rasmussen - Ritzau Scanpix FotoEuropäische Aktien rutschen ab, US-Futures fallen. Nur Verteidigungswerte trotzen dem Abverkauf. Der geopolitische Druck stärkt die Nachfrage nach Rüstungsaktien.Die Spannungen zwischen den USA und Europa rund um Grönland haben die Finanzmärkte erfasst und wirken zugleich als Kurstreiber für europäische Rüstungsaktien. Auslöser ist die Drohung von US-Präsident Donald Trump, Zölle gegen acht europäische Länder zu verhängen, darunter Schweden, Deutschland und Dänemark, weil sie seine Pläne zur Übernahme Grönlands nicht unterstützen. Trump kündigte zunächst Zölle von 10 Prozent an, die bei ausbleibender Einigung bis Juni auf 25 Prozent steigen könnten. An den Märkten sorgte die Eskalation für …Den vollständigen Artikel lesen
