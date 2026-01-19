EQS-News: PERFORMANCE ONE AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Hauptversammlung

Performance One AG: Hauptversammlung macht Weg für strategische Neuausrichtung als Beteiligungsholding frei Ausgliederung des Service-Geschäfts der AG in die Tochtergesellschaft Performance One Heart GmbH rückwirkend zum 1. Juli 2025 beschlossen

Strategische Neupositionierung der Performance One AG als Beteiligungsgesellschaft und Umbenennung zur POB AG

Die in der KI tätige Tochtergesellschaft firmiert künftig als BrainNova GmbH Mannheim, 19. Januar 2026 - Die Aktionäre der im m:access der Börse München gelisteten Performance One AG haben auf ihrer außerordentlichen Hauptversammlung Ende 2025 mit sehr großer Mehrheit den Weg freigemacht für die Umsetzung einer umfassenden strategischen und strukturellen Neuausrichtung. Sämtliche Tagesordnungspunkte wurden mit Zustimmungsquoten von 99,9 % angenommen. Die Beschlüsse sehen unter anderem die Abspaltung des bisherigen Service-Geschäfts aus der Performance One AG und dessen Einbringung in die eigenständige Tochtergesellschaft Performance One Heart GmbH sowie eine Umfirmierung der börsennotierten Gesellschaft vor. Die Abspaltung soll rückwirkend zum 1. Juli 2025 erfolgen. Der rechtliche Vollzug der Maßnahmen steht noch unter dem Vorbehalt des Ablaufs der gesetzlichen Anfechtungsfrist sowie der anschließenden Eintragung in das Handelsregister. Mit den gefassten Beschlüssen beabsichtigt die Gesellschaft, sich künftig als Beteiligungsholding mit Fokus auf Digital Services, Digital Health und KI-Anwendungen zu positionieren. Die Ausgliederung des Service-Geschäfts soll die strategische Weiterentwicklung dieses Geschäftsbereichs unterstützen und eröffnet zugleich Optionen für mögliche Transaktionen. Potenzielle Exits einzelner Beteiligungen sind integraler Bestandteil der künftigen Holding-Strategie. Ziel ist es, Aktionäre an einem möglichen Wertzuwachs, unter anderem über Dividenden, zu beteiligen. Die operativen Digital-Services-Aktivitäten werden weiterhin unter der am Markt etablierten Marke Performance One geführt. Vor diesem Hintergrund hat die Hauptversammlung auch einem Namenswechsel der börsennotierten Aktiengesellschaft zugestimmt. Die Performance One AG wird künftig unter dem Namen POB AG firmieren. Die neue Firmierung trägt sowohl der strategischen Neupositionierung als reine Beteiligungsholding als auch der Herkunft des Unternehmens Rechnung. Im Rahmen der strategischen Neupositionierung und Umfirmierungen wurde bereits die im KI-Bereich tätige Tochtergesellschaft Performance One Brain GmbH zu BrainNova GmbH umfirmiert. Pressekontakt: Frank Ostermair, Linh Chung

IR4value GmbH

0211/17804720

frank.ostermair@ir4value.de

linh.chung@ir4value.de



