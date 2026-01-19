Die Aktie von Exxon Mobil steht seit Jahren für Stabilität und Größe im globalen Energiesektor. Seit unserem Kauftipp im Juli hat sie sich stark entwickelt. Im direkten Vergleich mit dem Konkurrenten Chevron stellt sich die Frage, welches Papier langfristig das attraktivere Renditepotenzial bietet. Seit Monaten haben wir eine positive Eischätzung zur Exxon-Aktie. Diese optimistische Haltung gegenüber dem Konzern besteht auch nach der Kursrallye fort. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
