Die Aktie von Exxon Mobil zeigt sich in einem geopolitisch aufgeheizten Umfeld bemerkenswert robust. Die jüngsten Entwicklungen im Nahen Osten könnten dem Energieriesen zusätzlichen Rückenwind verleihen und die Bewertung neu definieren. Eskalation am Golf erschüttert die Energiemärkte Die dramatische Zuspitzung der Lage in Iran hat den Persischen Golf faktisch in eine Hochrisikozone verwandelt und die Rohölpreise steil ansteigen lassen. Durch die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de