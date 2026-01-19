Die Aurubis-Aktie feierte in den letzten Monaten die größte Kursrallye ihrer Börsengesichte. Wer so schlau war, vor einem Jahr in den Kupferproduzenten zu investieren, darf sich heute über eine Kursverdoppelung freuen. Aber hat die Aurubis-Aktie noch Kraft für weitere Allzeithochs? Der Kupferpreis geht durch die Decke Bevor ich mich an die Beantwortung dieser Frage mache, will ich noch ein Wort über den aktuellen Kurstreiber der Aurubis-Aktie verlieren. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
