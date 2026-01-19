Die Rheinmetall-Aktie wird fast nur durch die militärischen Fähigkeiten getrieben. Dabei wird jedoch vergessen, dass der Konzern breiter aufgestellt ist. Ein Segment ist der Bau von Elektrolyseuren zur Produktion von Wasserstoff. Am Montag verbessert sie sich aktuell um +3% und steht bei knapp 2.000 €. Ist dieser neue Aspekt ausreichend berücksichtigt? Neue Wasserstofftechnologie entwickelt Rheinmetall ist durch seine Zeit vor 2022 breit aufgestellt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
