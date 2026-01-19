Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die UmweltBank AG im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) ein starkes Wachstum im Geschäft mit Privatkunden erzielt und die Einlagen dieser Kundengruppe auf 4,3 Mrd. Euro (GJ 2024: 3,5 Mrd. Euro) gesteigert. In der Folge erneuern die Analysten das Kursziel und bestätigen das positive Votum.

Nach Analystenaussage sei der wichtigste Treiber dieser erfolgreichen Entwicklung im vierten Quartal voraussichtlich die seit Oktober 2025 laufende Tagesgeld-Aktion, die für die ersten drei Monate 3,0 Prozent garantiere. Darüber hinaus dürfe auch das im zweiten Halbjahr 2025 eingeführte Girokonto dazu beigetragen haben. Für das Geschäftsjahr 2026 rechne das Management der UmweltBank mit einer Fortsetzung der positiven Entwicklung im Privatkundengeschäft und erwarte einen Anstieg der Privatkundeneinlagen auf 5,4 Mrd. Euro. Dementgegen habe sich das Firmenkundengeschäft rückläufig entwickelt. Mit rund 120 Mio. Euro sei das Neukreditvolumen (Q4 2025: rund 47 Mio. Euro) niedriger als unterhalb der bereits zu den 9-Monatszahlen 2025 reduzierten Prognose eines Neukreditvolumens von 200 bis 250 Mio. Euro gewesen. Insgesamt dürfe sich das ausstehende Kreditvolumen damit reduziert haben. Diese Entwicklung habe GBC vor dem Hintergrund der zunächst kapitalschonenden Vorgehensweise der UmweltBank AG bei der Neukreditvergabe erwartet. Nach der im September 2025 durchgeführten Kapitalerhöhung verfüge die Gesellschaft nun über einen deutlich höheren Kapitalpuffer. In der Folge erneuern die Analysten das Kursziel von 9,40 Euro und vergeben unverändert das Rating "Kaufen".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 19.01.2026, 12:00 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 19.01.2026 um 09:12 Uhr fertiggestellt und am 19.01.2026 um 11:30 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=55e07fb77a3b680637895cfcd5599c84

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.